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Переправлял харьковчанина в Венгрию через Тису за $13000: на Закарпатье задержан армянин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Закарпатской области правоохранители разоблачили попытку незаконной переправки 22-летнего жителя Харькова через украинско-венгерскую границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, организатором сделки был 40-летний гражданин Армении. За $13 тысяч он пообещал молодому человеку незаконно пересечь границу, переплыв реку Тиса на участке, подконтрольном отделению инспекторов пограничной службы "Бодалово". Этот участок ранее уже отметили трагическими случаями - недавно там нашли тело человека.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Молдову за $3000: в Одесской области задержаны организаторы переправки уклониста, - ГПСУ. ФОТО

На Закарпатье разоблачили гражданина Армении, который за $13 тысяч пытался переправить харьковчанина
На Закарпатье разоблачили гражданина Армении, который за $13 тысяч пытался переправить харьковчанина
На Закарпатье разоблачили гражданина Армении, который за $13 тысяч пытался переправить харьковчанина

Сейчас иностранцу объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются. Операцию проводили сотрудники Мукачевского пограничного отряда, полиции и прокуратуры.

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Автор: 

Госпогранслужба (6475) уклонисты (863) Закарпатская область (2591)


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07.05.2025 15:22 Ответить
Вчора ж 3 тисчі баксів було
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07.05.2025 15:26 Ответить
А інфляція
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07.05.2025 16:53 Ответить
 
 