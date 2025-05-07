Переправлял харьковчанина в Венгрию через Тису за $13000: на Закарпатье задержан армянин, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Закарпатской области правоохранители разоблачили попытку незаконной переправки 22-летнего жителя Харькова через украинско-венгерскую границу.
Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, организатором сделки был 40-летний гражданин Армении. За $13 тысяч он пообещал молодому человеку незаконно пересечь границу, переплыв реку Тиса на участке, подконтрольном отделению инспекторов пограничной службы "Бодалово". Этот участок ранее уже отметили трагическими случаями - недавно там нашли тело человека.
Сейчас иностранцу объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 9 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются. Операцию проводили сотрудники Мукачевского пограничного отряда, полиции и прокуратуры.
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