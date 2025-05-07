Переправляв харків’янина до Угорщини через Тису за $13000: на Закарпатті затримано вірменина, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Закарпатській області правоохоронці викрили спробу незаконного переправлення 22-річного мешканця Харкова через українсько-угорський кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, організатором оборудки був 40-річний громадянин Вірменії. За $13 тисяч він пообіцяв молодику незаконно перетнути кордон, перепливши річку Тиса на ділянці, підконтрольній відділенню інспекторів прикордонної служби "Бодалово". Цю ділянку раніше вже відзначили трагічними випадками - нещодавно там знайшли тіло людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бійці "Форпосту" зірвали ворожий штурм і взяли у полон окупанта – в’язня зі "Шторм Z". ВIДЕО







Наразі іноземцю оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Якщо його вину буде доведено в суді, йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають. Операцію проводили співробітники Мукачівського прикордонного загону, поліції та прокуратури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зґвалтував неповнолітню: на Житомирщині у потязі затримано чоловіка, який перебував у розшуку, - ДПСУ. ФОТО