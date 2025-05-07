Переправляв харків’янина до Угорщини через Тису за $13000: на Закарпатті затримано вірменина, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Закарпатській області правоохоронці викрили спробу незаконного переправлення 22-річного мешканця Харкова через українсько-угорський кордон.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, організатором оборудки був 40-річний громадянин Вірменії. За $13 тисяч він пообіцяв молодику незаконно перетнути кордон, перепливши річку Тиса на ділянці, підконтрольній відділенню інспекторів прикордонної служби "Бодалово". Цю ділянку раніше вже відзначили трагічними випадками - нещодавно там знайшли тіло людини.
Наразі іноземцю оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Якщо його вину буде доведено в суді, йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
Слідчі дії тривають. Операцію проводили співробітники Мукачівського прикордонного загону, поліції та прокуратури.
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