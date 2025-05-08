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Новости Фото Атака дрона по Купянску
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Оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль в Купянске, ранен мужчина. ФОТО

8 мая, около 11:10, в Купянске оккупанты сбросили FPV-дрон на авто "ГАЗ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Российские военные атаковали автомобиль коммунальщиков в Харьковской области

В результате вражеского удара ранения получил 49-летний работник гражданского коммунального предприятия в Купянской городской громаде.

Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Напомним, утром 8 мая российские военные ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю "Renault Sandero", который двигался по дороге возле с. Большие Проходы Харьковского района.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате попадания вражеского FPV-дрона по авто в Купянске ранен мужчина

Автор: 

обстрел (27396) Харьковская область (897) Купянский район (191) Купянск (648)


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Ну то що,де наши яйця,чи ми тільки блефанули,що будемо лупашити кацапів?Европа не проти.
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08.05.2025 14:02 Ответить
 
 