Оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль в Купянске, ранен мужчина. ФОТО
8 мая, около 11:10, в Купянске оккупанты сбросили FPV-дрон на авто "ГАЗ".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В результате вражеского удара ранения получил 49-летний работник гражданского коммунального предприятия в Купянской городской громаде.
Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Напомним, утром 8 мая российские военные ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю "Renault Sandero", который двигался по дороге возле с. Большие Проходы Харьковского района.
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показать весь комментарий08.05.2025 14:02 Ответить Мне нравится 0
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