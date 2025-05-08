Оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль в Купянске, ранен мужчина. ФОТО

8 мая, около 11:10, в Купянске оккупанты сбросили FPV-дрон на авто "ГАЗ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В результате вражеского удара ранения получил 49-летний работник гражданского коммунального предприятия в Купянской городской громаде.

Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Напомним, утром 8 мая российские военные ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю "Renault Sandero", который двигался по дороге возле с. Большие Проходы Харьковского района.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В результате попадания вражеского FPV-дрона по авто в Купянске ранен мужчина