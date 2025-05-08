Окупанти атакували FPV-дроном автівку в Куп’янську, поранено чоловіка. ФОТО

8 травня, близько 11:10, у Купʼянську окупанти скинули FPV-дрон на авто "ГАЗ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожого удару поранення дістав 49-річний працівник цивільного комунального підприємства у Куп’янській міській громаді.

Постраждалого було доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Нагадаємо, вранці 8 травня російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю "Renault Sandero", який рухався дорогою біля с. Великі Проходи Харківського району.

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