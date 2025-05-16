Двое погибших и трое раненых: вражеские войска с БПЛА атаковали Константиновку. ФОТО

Сегодня, 16 мая российские войска обстреляли с беспилотников г. Константиновку в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Так, в 11:30 войска РФ попали по Константиновке, использовав БпЛА "Молния-1". За рулем автомобиля получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 55-летний водитель. Также погиб мужчина 57 лет, который находился возле укрытия.



Кроме того, пострадали двое горожанок в возрасте 53 и 72 года. У них диагностированы осколочные ранения, ожоги и минно-взрывная травма.

В 11:45 оккупанты нанесли еще один удар FPV-дроном по населенному пункту. В результате атаки 72-летняя женщина, которая находилась на рынке, получила минно-взрывную травму и осколочное ранение. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Отмечается, что пострадавшим оказана медицинская помощь и доставлены в больницу.