Двое погибших и трое раненых: вражеские войска с БПЛА атаковали Константиновку. ФОТО
Сегодня, 16 мая российские войска обстреляли с беспилотников г. Константиновку в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Так, в 11:30 войска РФ попали по Константиновке, использовав БпЛА "Молния-1". За рулем автомобиля получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 55-летний водитель. Также погиб мужчина 57 лет, который находился возле укрытия.
Кроме того, пострадали двое горожанок в возрасте 53 и 72 года. У них диагностированы осколочные ранения, ожоги и минно-взрывная травма.
В 11:45 оккупанты нанесли еще один удар FPV-дроном по населенному пункту. В результате атаки 72-летняя женщина, которая находилась на рынке, получила минно-взрывную травму и осколочное ранение. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Отмечается, что пострадавшим оказана медицинская помощь и доставлены в больницу.
