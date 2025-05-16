Двоє загиблих і троє поранених: ворожі війська з БпЛА атакували Костянтинівку. ФОТО

Сьогодні, 16 травня російські війська обстріляли з безпілотників м. Костянтинівку в Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, об 11:30 війська РФ поцілили по Костянтинівці, використавши БпЛА "Молнія-1". За кермом автомобіля дістав тілесні ушкодження, несумісні з життям, 55-річний водій. Також загинув чоловік 57 років, який перебував біля укриття.



Крім того, постраждали двоє містянок віком 53 та 72 роки. У них діагностовано осколкові поранення, опіки і мінно-вибухову травму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Покровськ та Андріївку: поранено шість осіб, пошкоджено будинки

Об 11:45 окупанти завдали ще одного удару FPV-дроном по населеному пункту. У результаті атаки 72-річна жінка, яка перебувала на ринку, зазнала мінно-вибухової травми й осколкового поранення. Її стан лікарі оцінюють як важкий.

Дивіться: Доба на Донеччині: армія РФ вдарила по 20 населених пунктах, загинула одна людина, ще шість – поранені. ФОТОрепортаж

Зазначається, що потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні.