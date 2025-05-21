РУС
Продавали информацию из государственных баз данных: задержаны сотрудники налоговых органов. ФОТОрепортаж

Разоблачены трое работников органов Государственной налоговой службы Украины, которые продавали информацию из государственных баз данных.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"В группу вошло три человека, двое из которых являются работниками ГНС Украины. Подозреваемые разместили в сети Интернет (в том числе на специализированных форумах, администрируемых из РФ) объявления о возможности приобретения информации с ограниченным доступом, в частности: сведений о доходах физических и юридических лиц, банковских счетах, проведенных финансовых операциях и тому подобное. Также были созданы соответствующие аккаунты в мессенджерах для принятия заказов и передачи информации", - говорится в сообщении.

Один из подозреваемых общался с "клиентами" в мессенджерах и посылал им незаконно полученную информацию.

Двое работников ГНС, пользуясь персональными ключами доступа, незаконно получали и передавали конфиденциальную информацию для продажи третьим лицам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник ГУ ГНС в Киевской области разоблачен на получении 735 тыс. грн взятки

Стоимость услуг подозреваемых варьировалась в зависимости от объемов и содержания запрашиваемой информации.

Было задокументировано 3 факта незаконного копирования и разглашения информации с ограниченным доступом, которая хранилась в автоматизированных информационных системах органов ГНС Украины. Всех участников группы задержали.

Сейчас им сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Читайте: Налоговая направила бизнесу более 1000 писем с предупреждениями о нарушениях

Торговали данными из баз данных. Разоблачены сотрудники налоговой
информация (387) Киев (26016) налоговая (933) Госналогслужба (75)
Отой у червоних труселях такий...мммм....трогатєльний. Абгнять і плакать. Ще трохи - і пластидом би пошти підривав. Аби раховани заплатили.
21.05.2025 11:03 Ответить
Люди Гетьманцева.
21.05.2025 11:11 Ответить
Типові зрадники, які сидячи на посадах заброньованих, в органах державного управління, свідомо зраджували Україну, працюючи на окупантів московських!! Це наслідки НІЯКОГО ПОКАРАННЯ(обмінів) отих зрадників з Секретаріату КМУ, Бая і Мехеди з подільниками, які і по сьогодні, там сидять!! Бая і Мехеду, уже тихенько відпустили, аж на московію! Так і з цими зрадниками України, суддівські вчинять теж саме!
Схема, відпрацьована з опу та КМУ!!
21.05.2025 11:12 Ответить
Їм вже дали повістки? Ах так, вони ж законно заброньовані, важливу справу роблять.
21.05.2025 11:14 Ответить
"До групи увійшло троє людей..."
І всі троє "заброньовані". Або "інваліди"...
21.05.2025 11:14 Ответить
і чому люди не хочуть мати справу з цією державою?
21.05.2025 11:37 Ответить
зняти бронь із їх керівництва!
24.05.2025 20:36 Ответить
 
 