Продавали информацию из государственных баз данных: задержаны сотрудники налоговых органов. ФОТОрепортаж

Разоблачены трое работников органов Государственной налоговой службы Украины, которые продавали информацию из государственных баз данных.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"В группу вошло три человека, двое из которых являются работниками ГНС Украины. Подозреваемые разместили в сети Интернет (в том числе на специализированных форумах, администрируемых из РФ) объявления о возможности приобретения информации с ограниченным доступом, в частности: сведений о доходах физических и юридических лиц, банковских счетах, проведенных финансовых операциях и тому подобное. Также были созданы соответствующие аккаунты в мессенджерах для принятия заказов и передачи информации", - говорится в сообщении.

Один из подозреваемых общался с "клиентами" в мессенджерах и посылал им незаконно полученную информацию.

Двое работников ГНС, пользуясь персональными ключами доступа, незаконно получали и передавали конфиденциальную информацию для продажи третьим лицам.

Стоимость услуг подозреваемых варьировалась в зависимости от объемов и содержания запрашиваемой информации.

Было задокументировано 3 факта незаконного копирования и разглашения информации с ограниченным доступом, которая хранилась в автоматизированных информационных системах органов ГНС Украины. Всех участников группы задержали.

Сейчас им сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

