Продавали інформацію з державних баз даних: затримано працівників органів податкової. ФОТОрепортаж
Викрито трьох працівників органів Державної податкової служби України, які продавали інформацію з державних баз даних.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"До групи увійшло троє людей, двоє з яких є працівниками ДПС України. Підозрювані розмістили у мережі Інтернет (в тому числі на спеціалізованих форумах, що адмініструються з рф) оголошення про можливість придбання інформації з обмеженим доступом, зокрема: відомостей про доходи фізичних та юридичних осіб, банківські рахунки, проведені фінансові операції тощо. Також було створено відповідні акаунти у месенджерах для прийняття замовлень та передачі інформації", - йдеться в повідомленні.
Один із підозрюваних спілкувався з "клієнтами" у месенджерах та надсилав їм незаконно отриману інформацію.
Двоє працівників ДПС, користуючись персональними ключами доступу, незаконно отримували та передавали конфіденційну інформацію для продажу третім особам.
Вартість послуг підозрюваних варіювалась залежно від обсягів та змісту запитуваної інформації.
Було задокументовано 3 факти незаконного копіювання та розголошення інформації з обмеженим доступом, яка зберігалась в автоматизованих інформаційних системах органів ДПС України. Всіх учасників групи затримали.
Наразі їм повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Схема, відпрацьована з опу та КМУ!!
І всі троє "заброньовані". Або "інваліди"...