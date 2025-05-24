Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: двое погибших и 11 раненых гражданских, повреждены дома, больница и детские сады. ФОТОрепортаж

От вражеских обстрелов страдали Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Камышаны, Разлив, Берислав, Осокоровка, Качкаровка, Гавриловка, Монастырское, Михайловка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Из артиллерии армия РФ обстреляла Белозерку. В поселке повреждены медицинское учреждение, административное здание, газовая котельная, спортивная площадка лицея, многоквартирный и два частных дома. Ранен 62-летний мужчина, он получил взрывную травму и осколочное ранение живота.

Позже россияне нанесли повторные артиллерийские удары. Получили повреждения два частных дома и ранен водитель бригады экстренной медицинской помощи. 58-летний мужчина получил взрывную травму и огнестрельную рану ноги.

В Садовом на остановке под вражеский артиллерийский обстрел попал 41-летний мужчина. Его доставили в больницу со взрывной травмой, политравмой, осколочными ранениями живота и ног.

В Гавриловке из-за удара дроном 61-летний местный житель получил взрывную травму и контузию.

В больницу в тяжелом состоянии сотрудники полиции доставили 61-летнюю жительницу Антоновки. Ночью 22-го мая в ее дом попал вражеский снаряд и женщина оказалась под завалами. Из-за чрезвычайно сложной ситуации с безопасностью в этой зоне только под утро пострадавшую деблокировали из-под обломков конструкций. У женщины диагностировали взрывную травму, осколочные ранения спины и ног.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Три человека погибли и 10 ранены в результате вражеских обстрелов Херсонщины

Вблизи Качкаровки под вражеский удар FPV-дроном попал гражданский автомобиль. 36-летний мужчина получил взрывную травму и ранение глаза. Транспортное средство повреждено.

Артиллерийским огнем повреждены два частных дома в Антоновке и Разливе, а также автомобиль в Камышанах.

В Монастырском военные РФ направили дрон типа "FPV" на детский сад, в результате удара здание повреждено.

Вблизи Красного во время проведения полевых работ тракторист совершил наезд на мину. В результате взрыва техника получила повреждения. 45-летний водитель не пострадал.

Обстрелы Херсона

Утром в Днепровском районе Херсона в результате комбинированного обстрела из артиллерии и миномета получил ранения 50-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму и контузию. Получили повреждения детский сад и четыре частных дома.

В то же время из-за сброса взрывчатки с беспилотника пострадал 46-летний мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями шеи, грудной клетки и переломом ноги.

Днем оккупанты повторно обстреляли жилые кварталы из артиллерии, целились по домам с людьми. Одновременно с этим с дронов охотились на гражданских, которые пытались помочь пострадавшим соседям. В результате артиллерийской атаки погиб 61-летний мужчина и получила минно-взрывную травму 58-летняя женщина. Из-за сброса взрывчатки с БПЛА погиб 55-летний мужчина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали с БПЛА Херсон: погиб местный житель

Противник совершил атаку FPV-дроном по многоквартирному дому, который поврежден.

Ночью артобстрелом повреждены еще один многоквартирный дом и гараж.

Военные РФ FPV-дроном атаковали Центральный район Херсона. В результате удара поврежден частный дом и пострадал 57-летний мужчина. Он получил взрывную травму и контузию.

Из-за артобстрела жилых кварталов поврежден еще один частный дом и ранен 46-летний мужчина. Его доставили в больницу со взрывной травмой и множественными огнестрельными ранами.

Из миномета войска рф били по центральной части города, там повреждено банковское учреждение.

































