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Новости Фото обстрелы Херсонщины
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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: двое погибших и 11 раненых гражданских, повреждены дома, больница и детские сады. ФОТОрепортаж

От вражеских обстрелов страдали Херсон, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Камышаны, Разлив, Берислав, Осокоровка, Качкаровка, Гавриловка, Монастырское, Михайловка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Из артиллерии армия РФ обстреляла Белозерку. В поселке повреждены медицинское учреждение, административное здание, газовая котельная, спортивная площадка лицея, многоквартирный и два частных дома. Ранен 62-летний мужчина, он получил взрывную травму и осколочное ранение живота.

Позже россияне нанесли повторные артиллерийские удары. Получили повреждения два частных дома и ранен водитель бригады экстренной медицинской помощи. 58-летний мужчина получил взрывную травму и огнестрельную рану ноги.

В Садовом на остановке под вражеский артиллерийский обстрел попал 41-летний мужчина. Его доставили в больницу со взрывной травмой, политравмой, осколочными ранениями живота и ног.

В Гавриловке из-за удара дроном 61-летний местный житель получил взрывную травму и контузию.

В больницу в тяжелом состоянии сотрудники полиции доставили 61-летнюю жительницу Антоновки. Ночью 22-го мая в ее дом попал вражеский снаряд и женщина оказалась под завалами. Из-за чрезвычайно сложной ситуации с безопасностью в этой зоне только под утро пострадавшую деблокировали из-под обломков конструкций. У женщины диагностировали взрывную травму, осколочные ранения спины и ног.

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Вблизи Качкаровки под вражеский удар FPV-дроном попал гражданский автомобиль. 36-летний мужчина получил взрывную травму и ранение глаза. Транспортное средство повреждено.

Артиллерийским огнем повреждены два частных дома в Антоновке и Разливе, а также автомобиль в Камышанах.

В Монастырском военные РФ направили дрон типа "FPV" на детский сад, в результате удара здание повреждено.

Вблизи Красного во время проведения полевых работ тракторист совершил наезд на мину. В результате взрыва техника получила повреждения. 45-летний водитель не пострадал.

Обстрелы Херсона

Утром в Днепровском районе Херсона в результате комбинированного обстрела из артиллерии и миномета получил ранения 50-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму и контузию. Получили повреждения детский сад и четыре частных дома.

В то же время из-за сброса взрывчатки с беспилотника пострадал 46-летний мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями шеи, грудной клетки и переломом ноги.

Днем оккупанты повторно обстреляли жилые кварталы из артиллерии, целились по домам с людьми. Одновременно с этим с дронов охотились на гражданских, которые пытались помочь пострадавшим соседям. В результате артиллерийской атаки погиб 61-летний мужчина и получила минно-взрывную травму 58-летняя женщина. Из-за сброса взрывчатки с БПЛА погиб 55-летний мужчина.

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Противник совершил атаку FPV-дроном по многоквартирному дому, который поврежден.

Ночью артобстрелом повреждены еще один многоквартирный дом и гараж.

Военные РФ FPV-дроном атаковали Центральный район Херсона. В результате удара поврежден частный дом и пострадал 57-летний мужчина. Он получил взрывную травму и контузию.

Из-за артобстрела жилых кварталов поврежден еще один частный дом и ранен 46-летний мужчина. Его доставили в больницу со взрывной травмой и множественными огнестрельными ранами.

Из миномета войска рф били по центральной части города, там повреждено банковское учреждение.

Обстрелы Херсонской области
Обстрелы Херсонской области
Обстрелы Херсонской области
Обстрелы Херсонской области
Обстрелы Херсонской области
Обстрелы Херсонской области
Обстрелы Херсонской области
Обстрелы Херсонской области
Обстрелы Херсонской области
Обстрелы Херсонской области
Обстрелы Херсонской области
Обстрелы Херсонской области
Обстрелы Херсонской области
Обстрелы Херсонской области
Обстрелы Херсонской области

Автор: 

обстрел (27626) Херсон (2868) Херсонская область (4852) Бериславский район (85) Херсонский район (323) Качкаровка (4) Червоное (1) Монастырское (2) Белозерка (44) Антоновка (73) Садовое (3) Гавриловка (7)


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