Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: двоє загиблих та 11 поранених цивільних, пошкоджені будинки, лікарня і дитячі садочки. ФОТОрепортаж

Від ворожих обстрілів потерпали Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Комишани, Розлив, Берислав, Осокорівка, Качкарівка, Гаврилівка, Монастирське, Михайлівка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

З артилерії армія РФ обстріляла Білозерку. У селищі пошкоджено медичний заклад, адміністративну будівлю, газову котельню, спортивний майданчик ліцею, багатоквартирний і два приватні будинки. Поранено 62-річного чоловіка, він дістав вибухову травму й уламкове поранення живота.

Пізніше росіяни завдали повторних артилерійських ударів. Зазнали пошкоджень два приватні будинки та поранено водія бригади екстреної медичної допомоги. 58-річний чоловік дістав вибухову травму та вогнепальну рану ноги.

У Садовому на зупинці під ворожий артилерійський обстріл потрапив 41-річний чоловік. Його доправили до лікарні з вибуховою травмою, політравмою, уламковими пораненнями живота і ніг.

У Гаврилівці через удар дроном 61-річний місцевий житель зазнав вибухової травми й контузії.

До лікарні у тяжкому стані працівники поліції доправили 61-річну жительку Антонівки. Вночі 22-го травня у її будинок поцілив ворожий снаряд і жінка опинилася під завалами. Через надзвичайно складну безпекову ситуацію у цій зоні лише під ранок постраждалу деблокували з-під уламків конструкцій. У жінки діагностували вибухову травму, уламкові поранення спини та ніг.

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Поблизу Качкарівки під ворожий удар FPV-дроном потрапив цивільний автомобіль. 36-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення ока. Транспортний засіб пошкоджено.

Артилерійським вогнем пошкоджено два приватні будинки в Антонівці та Розливі, а також автомобіль у Комишанах.

У Монастирському військові РФ скерували дрон типу "FPV" на дитячий садочок, внаслідок удару будівля пошкоджена.

Поблизу Червоного під час проведення польових робіт тракторист здійснив наїзд на міну. Внаслідок вибуху техніка зазнала пошкоджень. 45-річний водій не постраждав.

Обстріли Херсону

Вранці у Дніпровському районі Херсону внаслідок комбінованого обстрілу з артилерії та міномета дістав поранення 50-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму й контузію. Зазнали пошкоджень дитячий садочок і чотири приватні будинки.

Водночас через скид вибухівки з безпілотника постраждав 46-річний чоловік. Його ушпиталили з мінно-вибуховою травмою, уламковими пораненнями шиї, грудної клітини та переломом ноги.

Вдень окупанти повторно обстріляли житлові квартали з артилерії, цілили по будинках із людьми. Одночасно з цим із дронів полювали на цивільних, які намагалися допомогти постраждалим сусідам. Внаслідок артилерійської атаки загинув 61-річний чоловік та дістала мінно-вибухову травму 58-річна жінка. Через скид вибухівки з БпЛА загинув 55-річний чоловік.

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Противник здійснив атаку FPV-дроном по багатоквартирному будинку, який пошкоджено.

Вночі артобстрілом пошкоджено ще один багатоквартирний будинок і гараж.

Військові РФ FPV-дроном атакували Центральний район Херсону. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок та постраждав 57-річний чоловік. Він дістав вибухову травму й контузію.

Через артобстріл житлових кварталів пошкоджено ще один приватний будинок та поранено 46-річного чоловіка. Його доправили до лікарні з вибуховою травмою та множинними вогнепальними ранами.

З міномета війська рф били по центральній частині міста, там пошкоджено банківську установу.

































