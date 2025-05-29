Премьер Финляндии Орпо посетил место удара РФ по Киеву 24 апреля. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вместе с министром внутренних дел Игорем Клименко посетил место российской ракетной атаки в Святошинском районе Киева, которая произошла 24 апреля 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В состав финской делегации вошли: чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в Украине Тарья Фернандес, специальный советник премьер-министра по международным вопросам Марья Коскела, старший советник по европейским вопросам Туомас Тикканен и другие.

Также место происшествия посетили представители иностранных медиа.

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Орпо заявил, что для него честь быть в Украине и иметь возможность воочию увидеть последствия российских атак.

"Недопустимым является тот факт, что государство-агрессор Россия позволяет себе проводить ежедневные атаки, подвергая огромной опасности не только объекты инфраструктуры Украины, такие как госпитали, но и невинных украинцев, в частности детей. Я хотел бы заверить вас, что Финляндия будет продолжать оказывать всю необходимую поддержку. Мы говорим не только о военной, но и о других сферах защиты гражданского населения. Вы проводите небывалую титаническую работу", - сказал глава финского правительства.

Напомним, в результате удара РФ по Киеву 24 апреля погибли 12 человек, десятки получили ранения.

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