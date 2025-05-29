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Новости Фото Обстрелы Киева
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Премьер Финляндии Орпо посетил место удара РФ по Киеву 24 апреля. ФОТОрепортаж

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вместе с министром внутренних дел Игорем Клименко посетил место российской ракетной атаки в Святошинском районе Киева, которая произошла 24 апреля 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В состав финской делегации вошли: чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в Украине Тарья Фернандес, специальный советник премьер-министра по международным вопросам Марья Коскела, старший советник по европейским вопросам Туомас Тикканен и другие.

Также место происшествия посетили представители иностранных медиа.

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Орпо заявил, что для него честь быть в Украине и иметь возможность воочию увидеть последствия российских атак.

"Недопустимым является тот факт, что государство-агрессор Россия позволяет себе проводить ежедневные атаки, подвергая огромной опасности не только объекты инфраструктуры Украины, такие как госпитали, но и невинных украинцев, в частности детей. Я хотел бы заверить вас, что Финляндия будет продолжать оказывать всю необходимую поддержку. Мы говорим не только о военной, но и о других сферах защиты гражданского населения. Вы проводите небывалую титаническую работу", - сказал глава финского правительства.

Напомним, в результате удара РФ по Киеву 24 апреля погибли 12 человек, десятки получили ранения.

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Прем'єр Фінляндії Орпо відвідав місце удару РФ по Києву
Прем'єр Фінляндії Орпо відвідав місце удару РФ по Києву
Прем'єр Фінляндії Орпо відвідав місце удару РФ по Києву
Прем'єр Фінляндії Орпо відвідав місце удару РФ по Києву
Прем'єр Фінляндії Орпо відвідав місце удару РФ по Києву
Прем'єр Фінляндії Орпо відвідав місце удару РФ по Києву
Прем'єр Фінляндії Орпо відвідав місце удару РФ по Києву

Автор: 

Киев (25660) Орпо Петтери (28)


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це ж на фотках, зелений дегенерат клименко?
а, чому не віталік?
яким боком зелений дегенерат клименко до києва? до святошина? до кацапських ракет?
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29.05.2025 12:30 Ответить
Чому гнуснявий не зустів чи Дєрьмак? Не той рівень?
ПОлірують зад комусь іншому
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29.05.2025 13:11 Ответить
Віталік зайнятий, землю громади дерибанить.
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29.05.2025 12:44 Ответить
клименко хороводы водит и про Монастырского ни слова, каким боком он к этому? А шмыгалю запрещено с конуры вылазить.
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29.05.2025 12:45 Ответить
 
 