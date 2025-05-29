Прем’єр Фінляндії Орпо відвідав місце удару РФ по Києву 24 квітня. ФОТОрепортаж
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком відвідав місце російської ракетної атаки у Святошинському районі Києва, яка сталася 24 квітня 2025 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
До складу фінської делегації увійшли: надзвичайна і повноважна посолка Фінляндії в Україні Тарʼя Фернандес, спеціальна радниця прем’єр-міністра з міжнародних питань Марʼя Коскела, старший радник з європейських питань Туомас Тікканен та інші.
Також місце події відвідали представники іноземних медіа.
Орпо заявив, що для нього честь бути в Україні та мати змогу на власні очі побачити наслідки російських атак.
"Неприпустимим є той факт, що держава-агресор росія дозволяє собі проводити щоденні атаки, наражаючи на величезну небезпеку не лише обʼєкти інфраструктури України, такі як госпіталі, але й безневинних українців, зокрема дітей. Я хотів би запевнити вас, що Фінляндія буде продовжувати надавати усю необхідну підтримку. Ми говоримо не лише про військову, але й про інші сфери захисту цивільного населення. Ви проводите неабияку титанічну роботу", - сказав глава фінського уряду.
Нагадаємо, внаслідок удару РФ по Києву 24 квітня загинули 12 осіб, десятки дістали поранення.
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а, чому не віталік?
яким боком зелений дегенерат клименко до києва? до святошина? до кацапських ракет?
ПОлірують зад комусь іншому