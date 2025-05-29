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Новини Фото Обстріли Києва
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Прем’єр Фінляндії Орпо відвідав місце удару РФ по Києву 24 квітня. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком відвідав місце російської ракетної атаки у Святошинському районі Києва, яка сталася 24 квітня 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

До складу фінської делегації увійшли: надзвичайна і повноважна посолка Фінляндії в Україні Тарʼя Фернандес, спеціальна радниця прем’єр-міністра з міжнародних питань Марʼя Коскела, старший радник з європейських питань Туомас Тікканен та інші.

Також місце події відвідали представники іноземних медіа.

Також читайте: Країни Північної Європи попереджають про небезпеку з боку Росії

Орпо заявив, що для нього честь бути в Україні та мати змогу на власні очі побачити наслідки російських атак.

"Неприпустимим є той факт, що держава-агресор росія дозволяє собі проводити щоденні атаки, наражаючи на величезну небезпеку не лише обʼєкти інфраструктури України, такі як госпіталі, але й безневинних українців, зокрема дітей. Я хотів би запевнити вас, що Фінляндія буде продовжувати надавати усю необхідну підтримку. Ми говоримо не лише про військову, але й про інші сфери захисту цивільного населення. Ви проводите неабияку титанічну роботу", - сказав глава фінського уряду.

Нагадаємо, внаслідок удару РФ по Києву 24 квітня загинули 12 осіб, десятки дістали поранення.

Читайте: Фінляндія планує збільшити витрати на оборону до 3% ВВП, - прем’єр Орпо

Прем'єр Фінляндії Орпо відвідав місце удару РФ по Києву
Прем'єр Фінляндії Орпо відвідав місце удару РФ по Києву
Прем'єр Фінляндії Орпо відвідав місце удару РФ по Києву
Прем'єр Фінляндії Орпо відвідав місце удару РФ по Києву
Прем'єр Фінляндії Орпо відвідав місце удару РФ по Києву
Прем'єр Фінляндії Орпо відвідав місце удару РФ по Києву
Прем'єр Фінляндії Орпо відвідав місце удару РФ по Києву

Автор: 

Київ (19633) Орпо Петтері (33)


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це ж на фотках, зелений дегенерат клименко?
а, чому не віталік?
яким боком зелений дегенерат клименко до києва? до святошина? до кацапських ракет?
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29.05.2025 12:30 Відповісти
Чому гнуснявий не зустів чи Дєрьмак? Не той рівень?
ПОлірують зад комусь іншому
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29.05.2025 13:11 Відповісти
Віталік зайнятий, землю громади дерибанить.
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29.05.2025 12:44 Відповісти
клименко хороводы водит и про Монастырского ни слова, каким боком он к этому? А шмыгалю запрещено с конуры вылазить.
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29.05.2025 12:45 Відповісти
 
 