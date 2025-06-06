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Вертолет Ми-8 уничтожен и вертолет Ми-35 поврежден в результате атаки БПЛА в Брянске, - росСМИ. ФОТО

В ночь на 6 июня в результате атаки украинских беспилотников на аэропорт "Брянск" в селе Октябрьское Брянской области РФ уничтожен российский боевой вертолет Ми-8, вертолет Ми-35 - поврежден.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Отмечается, что ночью беспилотники атаковали "Международный аэропорт Брянск". На ночных видео с места были слышны вторичные взрывы после атаки.

"В результате попаданий полностью сгорел боевой вертолет Ми-8, произошла детонация его боевого комплекта. Также частично поврежден вертолет Ми-35", - говорится в сообщении.

Кроме этого, повреждены административное здание аэропорта и здание спасательной службы. На складе "Озон", неподалеку от которого расположен аэропорт, эвакуировали несколько десятков сотрудников.

Пострадавших якобы нет.

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В Брянске уничтожен российский вертолет Ми-8 ночью 6 июня
В Брянске уничтожен российский вертолет Ми-8 ночью 6 июня

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня в районе аэродрома в российском Брянске прогремел мощный взрыв. Местный телеграм-канал пишет, что это атака ВСУ.

Автор: 

Брянск (118) взрыв (6808) россия (96169) вертолёт (1109) Удары по РФ (354)


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Топ комментарии
+4
Так від чого такий вибух? Від вертольота з боєкомплектом?
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06.06.2025 12:42 Ответить
+3
Навіщо взагалі лаптям авіація? 🤭
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06.06.2025 13:03 Ответить
+2
Гелікоптер стріояв по вертольоту😀
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06.06.2025 12:49 Ответить
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русня такими темпами без авіації залишиться
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06.06.2025 12:42 Ответить
Так від чого такий вибух? Від вертольота з боєкомплектом?
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06.06.2025 12:42 Ответить
Гелікоптер стріояв по вертольоту😀
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06.06.2025 12:49 Ответить
Урок №17 Вертоліт , гелікоптер чи гвинтокрил.?
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06.06.2025 12:48 Ответить
Самальот ілі аераплан?
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06.06.2025 12:51 Ответить
а що краще: камандір чи ахвіцер? (с)
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06.06.2025 12:54 Ответить
Палковнік. В нього палка є.
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06.06.2025 12:56 Ответить
гвинтогелікоптоліт..
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06.06.2025 12:53 Ответить
шмігловєц!
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06.06.2025 13:08 Ответить
Якщо то був детонюрен БК одного вертольота то він був озброєний як крейсер...
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06.06.2025 12:51 Ответить
аружиє вазмєздія рашистів вибухнуло..
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06.06.2025 12:58 Ответить
Сподіваюся, це до них "Нептун довгий" у гості завітав?
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06.06.2025 12:52 Ответить
Навіщо взагалі лаптям авіація? 🤭
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06.06.2025 13:03 Ответить
 
 