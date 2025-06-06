Вертолет Ми-8 уничтожен и вертолет Ми-35 поврежден в результате атаки БПЛА в Брянске, - росСМИ. ФОТО

В ночь на 6 июня в результате атаки украинских беспилотников на аэропорт "Брянск" в селе Октябрьское Брянской области РФ уничтожен российский боевой вертолет Ми-8, вертолет Ми-35 - поврежден.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Отмечается, что ночью беспилотники атаковали "Международный аэропорт Брянск". На ночных видео с места были слышны вторичные взрывы после атаки.

"В результате попаданий полностью сгорел боевой вертолет Ми-8, произошла детонация его боевого комплекта. Также частично поврежден вертолет Ми-35", - говорится в сообщении.

Кроме этого, повреждены административное здание аэропорта и здание спасательной службы. На складе "Озон", неподалеку от которого расположен аэропорт, эвакуировали несколько десятков сотрудников.

Пострадавших якобы нет.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня в районе аэродрома в российском Брянске прогремел мощный взрыв. Местный телеграм-канал пишет, что это атака ВСУ.