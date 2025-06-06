Вертоліт Мі-8 знищений і гелікоптер Мі-35 пошкоджений через атаку БПЛА у Брянську, - росЗМІ. ФОТО
У ніч на 6 червня внаслідок атаки українських безпілотників на аеропорт "Брянськ" у селі Октябрське Брянської області РФ знищено російський бойовий вертоліт Мі-8, гелікоптер Мі-35 – пошкоджений.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Зазначається, що вночі безпілотники атакували "Міжнародний аеропорт Брянськ". На нічних відео з місця були чутні вторинні вибухи після атаки.
"Унаслідок влучень повністю згорів бойовий вертоліт Мі-8, сталася детонація його бойового комплекту. Також частково пошкоджено вертоліт Мі-35", - ідеться в повідомленні.
Крім цього, пошкоджено адміністративну будівлю аеропорту та будівлю рятувальної служби. На складі "Озон", неподалік від якого розташований аеропорт, евакуювали кілька десятків співробітників.
Постраждалих нібито немає.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 6 червня в районі аеродрому в російському Брянську пролунав потужний вибух. Місцевий телеграм-канал пише, що це атака ЗСУ.
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