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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ Знищення вертольотів ворога
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Вертоліт Мі-8 знищений і гелікоптер Мі-35 пошкоджений через атаку БПЛА у Брянську, - росЗМІ. ФОТО

У ніч на 6 червня внаслідок атаки українських безпілотників на аеропорт "Брянськ" у селі Октябрське Брянської області РФ знищено російський бойовий вертоліт Мі-8, гелікоптер Мі-35 – пошкоджений.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Зазначається, що вночі безпілотники атакували "Міжнародний аеропорт Брянськ". На нічних відео з місця були чутні вторинні вибухи після атаки.

"Унаслідок влучень повністю згорів бойовий вертоліт Мі-8, сталася детонація його бойового комплекту. Також частково пошкоджено вертоліт Мі-35", - ідеться в повідомленні.

Крім цього, пошкоджено адміністративну будівлю аеропорту та будівлю рятувальної служби. На складі "Озон", неподалік від якого розташований аеропорт, евакуювали кілька десятків співробітників.

Постраждалих нібито немає.

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У Брянську знищений російський вертоліт Мі-8 вночі 6 червня
У Брянську знищений російський вертоліт Мі-8 вночі 6 червня

Раніше повідомлялося, що в ніч на 6 червня в районі аеродрому в російському Брянську пролунав потужний вибух. Місцевий телеграм-канал пише, що це атака ЗСУ.

Автор: 

Брянськ (134) вибух (4521) росія (66037) вертоліт (882) Удари по РФ (356)


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Топ коментарі
+7
Навіщо взагалі лаптям авіація? 🤭
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06.06.2025 13:03 Відповісти
+5
русня такими темпами без авіації залишиться
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06.06.2025 12:42 Відповісти
+4
Так від чого такий вибух? Від вертольота з боєкомплектом?
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06.06.2025 12:42 Відповісти
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русня такими темпами без авіації залишиться
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06.06.2025 12:42 Відповісти
Так від чого такий вибух? Від вертольота з боєкомплектом?
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06.06.2025 12:42 Відповісти
Гелікоптер стріояв по вертольоту😀
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06.06.2025 12:49 Відповісти
Урок №17 Вертоліт , гелікоптер чи гвинтокрил.?
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06.06.2025 12:48 Відповісти
Самальот ілі аераплан?
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06.06.2025 12:51 Відповісти
а що краще: камандір чи ахвіцер? (с)
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06.06.2025 12:54 Відповісти
Палковнік. В нього палка є.
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06.06.2025 12:56 Відповісти
гвинтогелікоптоліт..
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06.06.2025 12:53 Відповісти
шмігловєц!
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06.06.2025 13:08 Відповісти
вртульник!
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06.06.2025 13:42 Відповісти
Якщо то був детонюрен БК одного вертольота то він був озброєний як крейсер...
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06.06.2025 12:51 Відповісти
аружиє вазмєздія рашистів вибухнуло..
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06.06.2025 12:58 Відповісти
Сподіваюся, це до них "Нептун довгий" у гості завітав?
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06.06.2025 12:52 Відповісти
Навіщо взагалі лаптям авіація? 🤭
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06.06.2025 13:03 Відповісти
"Курочка по зернышку - тук-тук-тук." (цитаты из бункера глубокого залегания)
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06.06.2025 13:41 Відповісти
 
 