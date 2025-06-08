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Пожарные ликвидировали в Николаевской области масштабный пожар, который возник из-за атаки дронов, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пожарные Николаевщины ликвидировали масштабный пожар, вызванный комбинированным российским обстрелом на территории Константиновской громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Пожар в Константиновской общине
Пожар в Константиновской общине
Пожар в Константиновской общине
Пожар в Константиновской общине
Пожар в Константиновской общине

Читайте: РФ ударила по Николаеву "Кинжалом". Без жертв (обновлено)

Напомним, утром РФ ударила дронами по Николаевщине: вспыхнул масштабный пожар на складе в Константиновской громаде.

Автор: 

Николаевская область (2145) пожар (5970) ГСЧС (5020)


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08.06.2025 15:29 Ответить
 
 