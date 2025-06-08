УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10861 відвідувач онлайн
Новини Фото
706 1

Вогнеборці ліквідували на Миколаївщині масштабну пожежу, яка виникла через атаку дронів, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вогнеборці Миколаївщини ліквідували масштабну пожежу, спричинену комбінованим російським обстрілом на території Костянтинівської громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Пожежа в Костянтинівській громаді
Пожежа в Костянтинівській громаді
Пожежа в Костянтинівській громаді
Пожежа в Костянтинівській громаді
Пожежа в Костянтинівській громаді

Читайте: РФ вдарила по Миколаєву "Кинджалом". Без жертв (оновлено)

Нагадаємо, вранці РФ ударила дронами по Миколаївщині: спалахнула масштабна пожежа на складі в Костянтинівській громаді.

Автор: 

Миколаївська область (2298) пожежа (4353) ДСНС (5160)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Взявший меч от меча и погибнет
показати весь коментар
08.06.2025 15:29 Відповісти
 
 