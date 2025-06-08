Вогнеборці ліквідували на Миколаївщині масштабну пожежу, яка виникла через атаку дронів, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Вогнеборці Миколаївщини ліквідували масштабну пожежу, спричинену комбінованим російським обстрілом на території Костянтинівської громади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Нагадаємо, вранці РФ ударила дронами по Миколаївщині: спалахнула масштабна пожежа на складі в Костянтинівській громаді.
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Beloded Viktor
показати весь коментар08.06.2025 15:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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