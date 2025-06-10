Последствия вражеской атаки на Киевщину: пострадал мужчина, есть многочисленные повреждения в 4 районах. ФОТОрепортаж

В данное время на Киевщине ликвидируют последствия массированной ночной атаки врага. Тревога в области продолжалась почти семь часов, работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, к сожалению, в Бориспольском районе пострадал человек. Мужчина 57 лет получил ушиб мягких тканей грудной клетки. Вся необходимая медицинская помощь оказана в местной больнице. Мужчине рекомендовано наблюдение врачами поликлиники.

В Броварском районе поврежден 21 частный дом, 5 автомобилей и два гаражных помещения.

В Фастовском районе поврежден частный дом и два автомобиля. Ликвидирован пожар ангарных помещений.

Также два ангара были повреждены в Обуховском районе.

В Бориспольском районе ликвидирован пожар частного дома. Еще 7 частных домов и два авто повреждены. В двух многоэтажных домах повреждено остекление.

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Оперативные службы продолжают работы по ликвидации последствий вражеской атаки.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал четыре района Киевщины: повреждены дома, горят автомобили.