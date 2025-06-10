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Последствия вражеской атаки на Киевщину: пострадал мужчина, есть многочисленные повреждения в 4 районах. ФОТОрепортаж

В данное время на Киевщине ликвидируют последствия массированной ночной атаки врага. Тревога в области продолжалась почти семь часов, работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

Как отмечается, к сожалению, в Бориспольском районе пострадал человек. Мужчина 57 лет получил ушиб мягких тканей грудной клетки. Вся необходимая медицинская помощь оказана в местной больнице. Мужчине рекомендовано наблюдение врачами поликлиники.

В Броварском районе поврежден 21 частный дом, 5 автомобилей и два гаражных помещения.

В Фастовском районе поврежден частный дом и два автомобиля. Ликвидирован пожар ангарных помещений.

Также два ангара были повреждены в Обуховском районе.

В Бориспольском районе ликвидирован пожар частного дома. Еще 7 частных домов и два авто повреждены. В двух многоэтажных домах повреждено остекление.

Также смотрите: Клименко о ночной атаке: есть погибшие и раненые, произошло 19 пожаров, 4 - до сих пор тушат. ФОТОрепортаж

Последствия обстрела Киевской области
Последствия обстрела Киевской области
Последствия обстрела Киевской области
Последствия обстрела Киевской области
Последствия обстрела Киевской области

Оперативные службы продолжают работы по ликвидации последствий вражеской атаки.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал четыре района Киевщины: повреждены дома, горят автомобили.

Автор: 

Киевская область (4203) Бориспольский район (27) Броварский район (24) Обуховский район (15) Фастовский район (28)


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А Трамп з венсом, про якусь «помилку прутіна», ліплять на ЗМІ ???
Підтвердження слів Людей у Світі‼️✊✌️👍🫡😡😡
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️ Тримаймося❤️🇺🇦‼️
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10.06.2025 10:25 Ответить
 
 