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Наслідки ворожої атаки на Київщину: постраждав чоловік, є численні пошкодження у 4 районах. ФОТОрепортаж

Наразі на Київщині ліквідовують наслідки масованої нічної атаки ворога. Тривога в області тривала майже сім годин, працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, на жаль, в Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 57 років отримав забій м’яких тканин грудної клітини. Вся необхідна медична допомога надана у місцевій лікарні. Чоловіку рекомендовано спостереження лікарями поліклініки.

У Броварському районі пошкоджено 21 приватний будинок, 5 автомобілів та два гаражних приміщення.

У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та два автомобілі. Ліквідована пожежа ангарних приміщень.

Також два ангари були пошкоджені у Обухівському районі.

У Бориспільському районі ліквідована пожежа приватного будинку. Ще 7 приватних будинків та два авто пошкоджено. У двох багатоповерхових будинках пошкоджено скління.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеди" атакували Київщину: є пошкодження у Бориспільському районі. ФОТО

Наслідки обстрілу Київщини
Наслідки обстрілу Київщини
Наслідки обстрілу Київщини
Наслідки обстрілу Київщини
Наслідки обстрілу Київщини

Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував чотири райони Київщини: пошкоджено будинки, горять автомобілі.

Автор: 

Київська область (4098) Бориспільський район (27) Броварський район (23) Обухівський район (18) Фастівський район (28)


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А Трамп з венсом, про якусь «помилку прутіна», ліплять на ЗМІ ???
Підтвердження слів Людей у Світі‼️✊✌️👍🫡😡😡
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️ Тримаймося❤️🇺🇦‼️
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10.06.2025 10:25 Відповісти
 
 