Наслідки ворожої атаки на Київщину: постраждав чоловік, є численні пошкодження у 4 районах. ФОТОрепортаж

Наразі на Київщині ліквідовують наслідки масованої нічної атаки ворога. Тривога в області тривала майже сім годин, працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, на жаль, в Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 57 років отримав забій м’яких тканин грудної клітини. Вся необхідна медична допомога надана у місцевій лікарні. Чоловіку рекомендовано спостереження лікарями поліклініки.

У Броварському районі пошкоджено 21 приватний будинок, 5 автомобілів та два гаражних приміщення.

У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та два автомобілі. Ліквідована пожежа ангарних приміщень.

Також два ангари були пошкоджені у Обухівському районі.

У Бориспільському районі ліквідована пожежа приватного будинку. Ще 7 приватних будинків та два авто пошкоджено. У двох багатоповерхових будинках пошкоджено скління.

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Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував чотири райони Київщини: пошкоджено будинки, горять автомобілі.