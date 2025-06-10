Наслідки ворожої атаки на Київщину: постраждав чоловік, є численні пошкодження у 4 районах. ФОТОрепортаж
Наразі на Київщині ліквідовують наслідки масованої нічної атаки ворога. Тривога в області тривала майже сім годин, працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Як зазначається, на жаль, в Бориспільському районі постраждала людина. Чоловік 57 років отримав забій м’яких тканин грудної клітини. Вся необхідна медична допомога надана у місцевій лікарні. Чоловіку рекомендовано спостереження лікарями поліклініки.
У Броварському районі пошкоджено 21 приватний будинок, 5 автомобілів та два гаражних приміщення.
У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та два автомобілі. Ліквідована пожежа ангарних приміщень.
Також два ангари були пошкоджені у Обухівському районі.
У Бориспільському районі ліквідована пожежа приватного будинку. Ще 7 приватних будинків та два авто пошкоджено. У двох багатоповерхових будинках пошкоджено скління.
Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував чотири райони Київщини: пошкоджено будинки, горять автомобілі.
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