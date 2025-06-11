Враг с помощью дрона атаковал машину разминирования на Харьковщине, погиб сапер ГСЧС. ФОТО

Оккупанты дроном атаковали спасателей во время разминирования сельхозугодий на освобожденных территориях Изюмского района Харьковской области. Один сапер погиб, двое ранены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС

"Враг навел ударный беспилотник прямо в рабочий орган машины разминирования MINEWOLF MV-370, когда саперы проводили ее обслуживание и проверяли работу", - говорится в сообщении.

К сожалению, один пиротехник погиб. Еще двое его коллег ранены - сейчас находятся в больнице, медики борются за их жизни.

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Погибший - 37-летний сапер-механик Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Василий Белинский.

На службе в ГСЧС он был с 2023 года, а на должности сапера-механика - с 2024-го. Без мужа и отца остались жена и девятилетняя дочь.

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