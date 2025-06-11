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Новости Фото Дрон атаковал машину разминирования на Харьковщине
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Враг с помощью дрона атаковал машину разминирования на Харьковщине, погиб сапер ГСЧС. ФОТО

Оккупанты дроном атаковали спасателей во время разминирования сельхозугодий на освобожденных территориях Изюмского района Харьковской области. Один сапер погиб, двое ранены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС

"Враг навел ударный беспилотник прямо в рабочий орган машины разминирования MINEWOLF MV-370, когда саперы проводили ее обслуживание и проверяли работу", - говорится в сообщении.

погиб сапер ГСЧС

К сожалению, один пиротехник погиб. Еще двое его коллег ранены - сейчас находятся в больнице, медики борются за их жизни.

атака на саперов ГСЧС

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Погибший - 37-летний сапер-механик Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Василий Белинский.

погиб сапер ГСЧС Василий Белинский

На службе в ГСЧС он был с 2023 года, а на должности сапера-механика - с 2024-го. Без мужа и отца остались жена и девятилетняя дочь.

Также читайте: Сапер и актер Ярослав Швец умер в результате тяжелых ранений на фронте. ФОТО

Автор: 

потери (4437) ГСЧС (5027) сапер (145) Харьковская область (1113) Изюмский район (90)


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"Це те саме, що загинув медик... Їх називають "солдати без зброї" ... Бо і ті, і ті протистоять смерті, рятуючи життя...
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11.06.2025 19:55 Ответить
Герою Слава !

співчуття рідним....

смерть кацапам !

.
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11.06.2025 20:07 Ответить
навіщо зараз розміновувати території, до яких долітають дрони ?
сьогодні вбили сапера,
влітку могли б вбити комбайнера

де клепки в "начальства", яке запросто посилає людей на безглузду смерть ?

.
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11.06.2025 20:11 Ответить
який сенс розміновувати територію на яку насувається фронт?
.
колись давно коли кернес був харківським забув ким а янукович президентом Харків готувався до чемпіонату европи з футболу.
клався асфальт на вулицях, виділялися на це величезні гроші.
так от, я стою біля бордюру і бачу як їде машина і зриває ПРЕКРАСНИЙ РІВНИЙ АСФАЛЬТ щоб потім покласти його знову.
для мене це так і залишилося загадкою - в чому сенс?
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11.06.2025 20:36 Ответить
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11.06.2025 20:36 Ответить
 
 