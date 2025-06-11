Ворог дроном атакував машину розмінування на Харківщині, загинув сапер ДСНС. ФОТО

Окупанти дроном атакували рятувальників під час розмінування сільгоспугідь на звільнених територіях Ізюмського району Харківської області. Один сапер загинув, двоє поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС

"Ворог навів ударний безпілотник прямо в робочий орган машини розмінування MINEWOLF MV-370, коли сапери проводили її обслуговування та перевіряли роботу", - ідеться у повідомленні.

На жаль, один піротехнік загинув. Ще двоє його колег поранені - зараз перебувають у лікарні, медики борються за їхні життя.

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Загиблий - 37-річний сапер-механік Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС Василь Белінський.

На службі в ДСНС він був із 2023 року, а на посаді сапера-механіка – з 2024-го. Без чоловіка та батька залишилися дружина й дев’ятирічна донька.

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