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Новини Фото Дрон атакував машину розмінування на Харківщині
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Ворог дроном атакував машину розмінування на Харківщині, загинув сапер ДСНС. ФОТО

Окупанти дроном атакували рятувальників під час розмінування сільгоспугідь на звільнених територіях Ізюмського району Харківської області. Один сапер загинув, двоє поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС

"Ворог навів ударний безпілотник прямо в робочий орган машини розмінування MINEWOLF MV-370, коли сапери проводили її обслуговування та перевіряли роботу", - ідеться у повідомленні.

загинув сапер ДСНС

На жаль, один піротехнік загинув. Ще двоє його колег поранені - зараз перебувають у лікарні, медики борються за їхні життя.

атака на саперів ДСНС

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє рятувальників загинули під час ліквідації обстрілів у Києві, - МВС. ФОТОрепортаж

Загиблий - 37-річний сапер-механік Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС Василь Белінський. 

загинув сапер ДСНС Василь Белінський

На службі в ДСНС він був із 2023 року, а на посаді сапера-механіка – з 2024-го. Без чоловіка та батька залишилися дружина й дев’ятирічна донька.

Також читайте: Сапер і актор Ярослав Швець помер унаслідок важких поранень на фронті. ФОТО

Автор: 

втрати (4452) ДСНС (5167) сапер (204) Харківська область (1121) Ізюмський район (90)


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"Це те саме, що загинув медик... Їх називають "солдати без зброї" ... Бо і ті, і ті протистоять смерті, рятуючи життя...
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11.06.2025 19:55 Відповісти
Герою Слава !

співчуття рідним....

смерть кацапам !

.
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11.06.2025 20:07 Відповісти
навіщо зараз розміновувати території, до яких долітають дрони ?
сьогодні вбили сапера,
влітку могли б вбити комбайнера

де клепки в "начальства", яке запросто посилає людей на безглузду смерть ?

.
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11.06.2025 20:11 Відповісти
 
 