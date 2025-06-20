РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8982 посетителя онлайн
Новости Фото Кодификация оружия Беспилотные технологии
2 183 4

Украинский беспилотный авиационный FPV-комплекс "Світловод" кодифицирован и допущен к использованию в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Кодифицирован и допущен к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Світловод".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Украинский беспилотный авиационный FPV-комплекс "Світловод"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевой модуль "Шабля" с гранатометом допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Отмечается, что дроны комплекса "Світловод" построены на прочной раме, имеют высокопроизводительные двигатели, емкостные легкие аккумуляторы. Эти "птички" имеют оптоволоконный канал управления, доставляют боевой заряд на расстояние нескольких десятков километров. Беспилотники оснащены системами автоматического обнаружения и распознавания целей. В зависимости от комплектации, могут быть оборудованы дневными или ночными камерами.

Также смотрите: Минобороны кодифицировало "Батон Оптик" - беспилотные авиационные комплексы украинского производства. ФОТО

В Минобороны отметили, что "Світловод" разворачивается в боевое положение за несколько минут.

Всего с начала 2025 года к эксплуатации в войсках было допущено более 60 образцов беспилотных авиационных комплексов с оптоволоконным каналом управления.

Автор: 

беспилотник (4309) Минобороны (9585)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
комплекс з одного дрона ? і більше не буде випускатися
показать весь комментарий
20.06.2025 13:23 Ответить
Принципово мало чим ці розробки зараз розрізняються, тільки вдосконалюються на базі існуючих. От якби ж то вже зробили функціональну модель зіі ШІ, яка б в режимі очікування сканувала небо на наявність Шахедів і самостійно вполювала їх. Ото було б діло
показать весь комментарий
20.06.2025 13:38 Ответить
Цікаво, чи кодифіковані нарешті дрони від Розенблата. В 22-му році МОУ заплатило чимало сотень млн. за цих пташок. Сам яйцеславний пан Рєзніков був присутнім на випробуваннях. Тільки от літати вони тоді не захотіли...
"Орієнтовна ціна одного комплексу 16,67 млн грн ($401. тис)" Джерело: https://censor.net/ua/n3441458
показать весь комментарий
20.06.2025 14:47 Ответить
Воно мені треба, що ви тут каркаєте? Розкажіть ще, де ви його ліпите. Чи дурні, чи хвастуни.
показать весь комментарий
22.06.2025 09:53 Ответить
 
 