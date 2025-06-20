Украинский беспилотный авиационный FPV-комплекс "Світловод" кодифицирован и допущен к использованию в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Кодифицирован и допущен к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Світловод".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Отмечается, что дроны комплекса "Світловод" построены на прочной раме, имеют высокопроизводительные двигатели, емкостные легкие аккумуляторы. Эти "птички" имеют оптоволоконный канал управления, доставляют боевой заряд на расстояние нескольких десятков километров. Беспилотники оснащены системами автоматического обнаружения и распознавания целей. В зависимости от комплектации, могут быть оборудованы дневными или ночными камерами.

В Минобороны отметили, что "Світловод" разворачивается в боевое положение за несколько минут.

Всего с начала 2025 года к эксплуатации в войсках было допущено более 60 образцов беспилотных авиационных комплексов с оптоволоконным каналом управления.