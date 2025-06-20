Український безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" кодифіковано та допущено до використання в ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано та допущено до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Зазначається, що дрони комплексу "Світловод" побудовані на міцній рамі, мають високопродуктивні двигуни, ємнісні легкі акумулятори. Ці "пташки" мають оптоволоконний канал управління, доставляють бойовий заряд на відстань кількох десятків кілометрів. Безпілотники оснащені системами автоматичного виявлення та розпізнавання цілей. Залежно від комплектації можуть бути обладнані денними або нічними камерами.

У Міноборони зауважили, що "Світловод" розгортається у бойове положення за кілька хвилин.

Загалом від початку 2025 року до експлуатації у військах було допущено понад 60 зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління.