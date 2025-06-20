УКР
Український безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" кодифіковано та допущено до використання в ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано та допущено до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Український безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод"

Зазначається, що дрони комплексу "Світловод" побудовані на міцній рамі, мають високопродуктивні двигуни, ємнісні легкі акумулятори. Ці "пташки" мають оптоволоконний канал управління, доставляють бойовий заряд на відстань кількох десятків кілометрів. Безпілотники оснащені системами автоматичного виявлення та розпізнавання цілей. Залежно від комплектації можуть бути обладнані денними або нічними камерами.

У Міноборони зауважили, що "Світловод" розгортається у бойове положення за кілька хвилин.

Загалом від початку 2025 року до експлуатації у військах було допущено понад 60 зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління.

безпілотник (4938) Міноборони (7682)
комплекс з одного дрона ? і більше не буде випускатися
20.06.2025 13:23 Відповісти
Принципово мало чим ці розробки зараз розрізняються, тільки вдосконалюються на базі існуючих. От якби ж то вже зробили функціональну модель зіі ШІ, яка б в режимі очікування сканувала небо на наявність Шахедів і самостійно вполювала їх. Ото було б діло
20.06.2025 13:38 Відповісти
Цікаво, чи кодифіковані нарешті дрони від Розенблата. В 22-му році МОУ заплатило чимало сотень млн. за цих пташок. Сам яйцеславний пан Рєзніков був присутнім на випробуваннях. Тільки от літати вони тоді не захотіли...
"Орієнтовна ціна одного комплексу 16,67 млн грн ($401. тис)" Джерело: https://censor.net/ua/n3441458
20.06.2025 14:47 Відповісти
Воно мені треба, що ви тут каркаєте? Розкажіть ще, де ви його ліпите. Чи дурні, чи хвастуни.
22.06.2025 09:53 Відповісти
 
 