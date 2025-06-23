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Новости Фото Атаки Ирана на Израиль
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133 гражданина Украины эвакуировали из Израиля, - ГУР МО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Из Израиля удалось эвакуировать 133 граждан Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Так, ГУР совместно с МИД Украины провели успешную операцию по эвакуации гражданского населения с территории Государства Израиль, где продолжается обострение ситуации с безопасностью.

"В результате спецоперации вывезено 176 человек. Среди них - 133 гражданина Украины, а также граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США. Самолет с пассажирами успешно приземлился на территории Республики Молдова. Оттуда граждане Украины продолжат путь домой", - говорится в сообщении.

В ГУР выразили благодарность представителям Республики Молдова за содействие в проведении эвакуации.

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"Мы с семьей были в Тель-Авиве в отпуске, поехали, чтобы немного переключиться от войны, однако застали там такой же ужас: взрывы, обстрелы. Я зашла на сайт посольства, подала заявку на эвакуацию. И вот всего через несколько дней после этого мы возвращаемся в Украину. Спасибо всем, кто приложил усилия: нашему Президенту господину Зеленскому, посольству и Главному управлению разведки", - рассказала жительница Киевщины.

Другая жительница Киева рассказала, что с сыном гостила у своей мамы в Тель-Авиве.

"Наш рейс отменили и мама обратилась в посольство, чтобы помогли нам уехать. Мы искренне благодарны всем, кто помог это сделать. Благодарны Украине, что не оставляет своих граждан в беде. Я счастлива, что уже здесь", - рассказала эвакуированная женщина.

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Более сотни украинцев эвакуировали из Израиля
Более сотни украинцев эвакуировали из Израиля
Более сотни украинцев эвакуировали из Израиля
Более сотни украинцев эвакуировали из Израиля
Более сотни украинцев эвакуировали из Израиля
Более сотни украинцев эвакуировали из Израиля
Более сотни украинцев эвакуировали из Израиля

Автор: 

Израиль (2065) эвакуация (2117) ГУР (488)


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Топ комментарии
+22
Клас, а мешканців Сумщини також вивезуть? Чи кинуть лаптям в окупацію?
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23.06.2025 09:34 Ответить
+17
оце відмивають гроші ! куди евакуювали в Суми, Харків може Краматорськ ?
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23.06.2025 09:30 Ответить
+17
Ви краще подумали як евакуювати жителів прифронтових міст і сіл які майже щодня обстрілюются ворогом і в першу чергу дітей ,невже в Ізраїлі більш небезпечно чим в Херсоні ,Нікополі ,Харкові ,Краматорську ,Запоріжжя ітд ?
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23.06.2025 09:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
оце відмивають гроші ! куди евакуювали в Суми, Харків може Краматорськ ?
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23.06.2025 09:30 Ответить
Клас, а мешканців Сумщини також вивезуть? Чи кинуть лаптям в окупацію?
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23.06.2025 09:34 Ответить
Нелоху пртрібні аплодисменти в Сумах його аплодисменти нечикають
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23.06.2025 09:55 Ответить
а Сумчан в Израиль
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23.06.2025 11:33 Ответить
Ви краще подумали як евакуювати жителів прифронтових міст і сіл які майже щодня обстрілюются ворогом і в першу чергу дітей ,невже в Ізраїлі більш небезпечно чим в Херсоні ,Нікополі ,Харкові ,Краматорську ,Запоріжжя ітд ?
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23.06.2025 09:46 Ответить
дурні питання,знайшли що порівнювати,простих гоїв холопів чи обраних як тора каже
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23.06.2025 09:49 Ответить
Странно, что не из Ирана... Или это еще впереди?
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23.06.2025 09:46 Ответить
Ой, а папу Сашу і маму Рімму хоч не забули? Кривий Ріг чекає блудних дітей своїх!
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23.06.2025 09:48 Ответить
Шановний цензор, ніхто нікого не євакуює. Консульство в Тель-Авіві заявило що то не їх справа. Хто хоче виїхати - їдьте через шарм у єгипті власними силами. Які гур яка Україна? Та і бажаючих щось не дуже. Тікають росіяни здебільшого.
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23.06.2025 09:48 Ответить
Новий Єрусалим - це релігійно-монастирський комплекс в Істринському районі Московської обл.
І він уже щільно-щільно заселений попами РПЦ.
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23.06.2025 10:21 Ответить
Менора... мЕнора.
Ваньок, запам'ятай і помилок більше не роби.
Хто такий "беркут" і що він рекламував?
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23.06.2025 10:41 Ответить
нарахунок беркута гугл в ,,помощь,,
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23.06.2025 10:53 Ответить
Ти "перегрівся"? Людина тобі правду написала... Є така книжечк, видана ще в радянські часи. Називається "Чёрное воинство". Автор - Прошин. Там один з розділів присвячений саме "Новому Єрусалиму". Він був закладений і розпочато будівництво , при патріарху Ніконі. Закінчене будівництво було вже після його "опали".
Про який "беркут" ти мелеш - я взагалі не розумію...
А щодо "мінори" - так у нас ВСІ релігії - РІВНІ... Я, колись, з юридичної точки зору, навіть критикував українську владу за релігійну "нерівність", яка полягає в тому, що вони визначили загальнодержавними святами релігійні свята однієї конфесії - християнської православної. Чим гірші римокатолики, протестанти, мусульмани, юдеї? Це не тому, що я переживаю за ці релігійні меншини... Просто влада сама себе виставила по-ідіотському: спочатку говорить про відокремлення релігії від держави, про рівність усіх конфесій, і тут же нав"язує громадянам держави релігійні свята однієї конфесії... Тобто "всі рівні - а одна - "рівніша всіх"...
От і питання - чому одна з релігійних меншин не має права на встановлення (тимчасове), свого знаку, на час святкування їх релігійних свят? Чим "мінора" гірша від "йордані" чи "хресного ходу"?
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23.06.2025 11:21 Ответить
по -перше не тобі вирішувати про правоту моїх поглядів на життя,світ і інше
по -друге який зв'язок наштриканих мінор до рівності релігій,бо виглядає це як раз як приниження мене як христианина
по -третє я думав ти розумніший від того що здавався,але всі здатні на похибки
https://www.youtube.com/watch?v=FGi2wbC5OB4&pp=ygUX0LjQs9C-0YDRjCDQsdC10YDQutGD0YI%3D

це тобі про беркута і якщо в тебе залишилися залишки аналізу причинно-наслідкових зв'зків ти розберешся склавши все до купи,а якщо ні ,можеш і далі рекламувати свою діарею,я для тебе повторюся,мені срати на те що тут мені навалюєш,бо я власник своїх думок
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23.06.2025 11:44 Ответить
Я нічого не вирішую... Срач, стосовно релігій, розвів саме ти... А я тобі "розіклав по поличках" твою недоумкуватість...
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23.06.2025 12:00 Ответить
про релігії??я??мало читати треба хоч іноді розуміти що читаєш,адьос малиш
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23.06.2025 12:17 Ответить
"Велетню"! Ти чув колись українську дитячу примовку: "Великий - до неба, дурний - як не треба..."? Це саме про тебе... Мелеш дурниці, з розумним виглядом... На відміну від тебе, я не читав писанину газетярів, а вивчав наукове релігієзнавство. Саме тому знайомий і з Біблією, і з Євангеліями, і з Кораном, і з "Авестою"... І в своїх коментарях детально, з посиланням на об"єктивні аргументи, це виклав...
А ти начитався "писарчуків" з "жовтої преси", і триндиш про те, в чому не тямиш...
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23.06.2025 12:24 Ответить
і так,на рахунок релігій і рівності пошукай тору почитай якщо мізків хвате,не зможеш є проповіді раввінів для таких гоїв як ти
https://www.youtube.com/watch?v=HwIZkRbG30E&pp=ygUk0YHQutCw0L3QtNCw0LvRjNC90YvQuSDRgNCw0LLQstC40L0g
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23.06.2025 11:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SomXwfQYPco&pp=ygUk0YHQutCw0L3QtNCw0LvRjNC90YvQuSDRgNCw0LLQstC40L0g
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23.06.2025 11:54 Ответить
А це нічого, що ти використовуєш кацапські джерела інформації? А щодо "Тори" - це нічого, що вона, практично, нічим, в своїй основі, не відрізняється від Біблії? Крім того, юдеї нікому свою релігію не нав"язують і не змушують її приймать (на відміну від християн та мусульман).
А от тобі "християнська миролюбність":
" Рукопись Сен-Галленского монастыря, также известная как Санкт-Галленский кодекс, представляет собой манускрипт IX века на греческом и латинском языках, содержащий текст четырех Евангелий"
"Надлежит мечу, быть, во-первых, в ножнах (из дерева)во-вторых, обёрнутым в кожу, в третьих, в белейшее, светлым воском навощеное полотно, так, чтобы он, с блистающим посредине крестиком, надолго был сохранён для уничтожения язычников...".
("язичниками" християни називали всіх людей "нехристиянських" вірувань...)
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23.06.2025 12:15 Ответить
видихни дурашка,багато тексту конкретики-одна вода,вчителька проклинала тебе за твої твори???пригальмуй,пальці зітреш
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23.06.2025 12:31 Ответить
Неуку! Мої твори, у свій час, займали перші місця на олімпіадах обласних. Мати моя, "Заслужена вчителька України", була дуже здивована, коли мені один раз поставили "четвірку" за твір... (потім виявилося, що ми з учителькою (партєйною), розійшлися в поглядах на радянську ідеологію та історіографію).
Маю зараз близько двохсот публікацій у всеукраїнських виданнях (статті та оповідання).
А щодо "води" - так шукай її у себе. Вона ж ще й доволі "смердюча". І смердить вона виключно махровим антисемітизмом...
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23.06.2025 12:39 Ответить
баби тебе *******,на базарі ти свій,жаль що не розумієш коли тебе не чують бо не цікавий,а так заболтаєш згарантією,можна використовувати на допитах замість фізичного катування....
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23.06.2025 12:44 Ответить
Яке ж ти кончене!
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23.06.2025 12:45 Ответить
І куди їх евакуювали? В мирну Україну?
Схоже на чергову піар-акцію від буданова. Єгипет поряд з Ізраїлем. Звідти літають літаки хоч на Молдову, хоч на Польщу, а вже звідти автобуси по всій Україні. Чи треба було фоточек наробити з прапорами?
Цікаво. Евакуйовані заплатили за переліт та автобуси з Молдови чи ця "рятувальна операція" була за бюджетні гроші?
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23.06.2025 10:12 Ответить
Этих съе"авшихся евреев так встречают, будто они только что под Покровском кацапские штурмы отбивали.
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23.06.2025 10:13 Ответить
Из огня, да в полымя.
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23.06.2025 10:18 Ответить
З поверненням, рідненькі У чоловіків, які повернулися є 7 днів стати на облік в ТЦК, не забувайте про це хлопці
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23.06.2025 10:48 Ответить
А де ти бачила українських чоловіків?
Евакуйовані також громадяни Естонії (1 особа), Латвії (13 осіб), Молови (19 осіб) та Азербайджану (7 осіб).
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23.06.2025 12:53 Ответить
А какая разніца?
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23.06.2025 12:57 Ответить
Громадяни Естонії, Латвії, Молови та Азербайджану повинні стати на облік в ТЦК?
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23.06.2025 13:17 Ответить
Хіба в Україні беспечніше?
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23.06.2025 10:48 Ответить
Безпечніше на 100 відсотків! У нас немає війни!
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23.06.2025 12:56 Ответить
Мамуріму і папусашу з зє-********** раніше евакуювали чи вони у Швейцарії страждають?
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23.06.2025 11:09 Ответить
Найвеличніший понакупляв хатинок по всьому світу.Вони можуть страждати де завгодно.
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23.06.2025 11:23 Ответить
а коли в ізраїль заїжджали який паспорт показували,?
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23.06.2025 11:13 Ответить
Паспорт від мікрохвильовки,в якому лежала пачка грошей.
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23.06.2025 11:33 Ответить
Це все чудово, але погано що до певної категорії людей ставляться краще ніж до інших, задля показухи.
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23.06.2025 12:09 Ответить
Шалом православним
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24.06.2025 09:13 Ответить
Ізраїль з Іраном підписують перемир'я…
треба тепер «біженців» везти назад до Ізраїлю. Знову за державний кошт?
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24.06.2025 11:01 Ответить
Вряд ли это умный поступок ....
Израиль победит сто процентов...
Вряд ли кому-то в голову в ищраиле придёт.
Бить своих военных.
Вряд ли в Израиле яйца килограммами закупают для армии.
Вряд ли на похороны военного присугется чмо с флагом Ирана.
В Украине война плюс бардак.
В Израиле война ... бардак минимальный ..
Украина выбрав власть паржать ..во время войны.
Умываться кровью....
Не думаю что ржачно... хотя до конца концерта от 95 квартала ...ещё далеко...
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24.06.2025 12:51 Ответить
да уж.нет слов..токо маты..
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24.06.2025 15:29 Ответить
 
 