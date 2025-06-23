133 гражданина Украины эвакуировали из Израиля, - ГУР МО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Из Израиля удалось эвакуировать 133 граждан Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Так, ГУР совместно с МИД Украины провели успешную операцию по эвакуации гражданского населения с территории Государства Израиль, где продолжается обострение ситуации с безопасностью.
"В результате спецоперации вывезено 176 человек. Среди них - 133 гражданина Украины, а также граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США. Самолет с пассажирами успешно приземлился на территории Республики Молдова. Оттуда граждане Украины продолжат путь домой", - говорится в сообщении.
В ГУР выразили благодарность представителям Республики Молдова за содействие в проведении эвакуации.
"Мы с семьей были в Тель-Авиве в отпуске, поехали, чтобы немного переключиться от войны, однако застали там такой же ужас: взрывы, обстрелы. Я зашла на сайт посольства, подала заявку на эвакуацию. И вот всего через несколько дней после этого мы возвращаемся в Украину. Спасибо всем, кто приложил усилия: нашему Президенту господину Зеленскому, посольству и Главному управлению разведки", - рассказала жительница Киевщины.
Другая жительница Киева рассказала, что с сыном гостила у своей мамы в Тель-Авиве.
"Наш рейс отменили и мама обратилась в посольство, чтобы помогли нам уехать. Мы искренне благодарны всем, кто помог это сделать. Благодарны Украине, что не оставляет своих граждан в беде. Я счастлива, что уже здесь", - рассказала эвакуированная женщина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І він уже щільно-щільно заселений попами РПЦ.
Ваньок, запам'ятай і помилок більше не роби.
Хто такий "беркут" і що він рекламував?
Про який "беркут" ти мелеш - я взагалі не розумію...
А щодо "мінори" - так у нас ВСІ релігії - РІВНІ... Я, колись, з юридичної точки зору, навіть критикував українську владу за релігійну "нерівність", яка полягає в тому, що вони визначили загальнодержавними святами релігійні свята однієї конфесії - християнської православної. Чим гірші римокатолики, протестанти, мусульмани, юдеї? Це не тому, що я переживаю за ці релігійні меншини... Просто влада сама себе виставила по-ідіотському: спочатку говорить про відокремлення релігії від держави, про рівність усіх конфесій, і тут же нав"язує громадянам держави релігійні свята однієї конфесії... Тобто "всі рівні - а одна - "рівніша всіх"...
От і питання - чому одна з релігійних меншин не має права на встановлення (тимчасове), свого знаку, на час святкування їх релігійних свят? Чим "мінора" гірша від "йордані" чи "хресного ходу"?
по -друге який зв'язок наштриканих мінор до рівності релігій,бо виглядає це як раз як приниження мене як христианина
по -третє я думав ти розумніший від того що здавався,але всі здатні на похибки
https://www.youtube.com/watch?v=FGi2wbC5OB4&pp=ygUX0LjQs9C-0YDRjCDQsdC10YDQutGD0YI%3D
це тобі про беркута і якщо в тебе залишилися залишки аналізу причинно-наслідкових зв'зків ти розберешся склавши все до купи,а якщо ні ,можеш і далі рекламувати свою діарею,я для тебе повторюся,мені срати на те що тут мені навалюєш,бо я власник своїх думок
А ти начитався "писарчуків" з "жовтої преси", і триндиш про те, в чому не тямиш...
https://www.youtube.com/watch?v=HwIZkRbG30E&pp=ygUk0YHQutCw0L3QtNCw0LvRjNC90YvQuSDRgNCw0LLQstC40L0g
А от тобі "християнська миролюбність":
" Рукопись Сен-Галленского монастыря, также известная как Санкт-Галленский кодекс, представляет собой манускрипт IX века на греческом и латинском языках, содержащий текст четырех Евангелий"
"Надлежит мечу, быть, во-первых, в ножнах (из дерева)во-вторых, обёрнутым в кожу, в третьих, в белейшее, светлым воском навощеное полотно, так, чтобы он, с блистающим посредине крестиком, надолго был сохранён для уничтожения язычников...".
("язичниками" християни називали всіх людей "нехристиянських" вірувань...)
Маю зараз близько двохсот публікацій у всеукраїнських виданнях (статті та оповідання).
А щодо "води" - так шукай її у себе. Вона ж ще й доволі "смердюча". І смердить вона виключно махровим антисемітизмом...
Схоже на чергову піар-акцію від буданова. Єгипет поряд з Ізраїлем. Звідти літають літаки хоч на Молдову, хоч на Польщу, а вже звідти автобуси по всій Україні. Чи треба було фоточек наробити з прапорами?
Цікаво. Евакуйовані заплатили за переліт та автобуси з Молдови чи ця "рятувальна операція" була за бюджетні гроші?
Евакуйовані також громадяни Естонії (1 особа), Латвії (13 осіб), Молови (19 осіб) та Азербайджану (7 осіб).
треба тепер «біженців» везти назад до Ізраїлю. Знову за державний кошт?
Израиль победит сто процентов...
Вряд ли кому-то в голову в ищраиле придёт.
Бить своих военных.
Вряд ли в Израиле яйца килограммами закупают для армии.
Вряд ли на похороны военного присугется чмо с флагом Ирана.
В Украине война плюс бардак.
В Израиле война ... бардак минимальный ..
Украина выбрав власть паржать ..во время войны.
Умываться кровью....
Не думаю что ржачно... хотя до конца концерта от 95 квартала ...ещё далеко...