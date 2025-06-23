133 гражданина Украины эвакуировали из Израиля, - ГУР МО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Из Израиля удалось эвакуировать 133 граждан Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Так, ГУР совместно с МИД Украины провели успешную операцию по эвакуации гражданского населения с территории Государства Израиль, где продолжается обострение ситуации с безопасностью.

"В результате спецоперации вывезено 176 человек. Среди них - 133 гражданина Украины, а также граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США. Самолет с пассажирами успешно приземлился на территории Республики Молдова. Оттуда граждане Украины продолжат путь домой", - говорится в сообщении.

В ГУР выразили благодарность представителям Республики Молдова за содействие в проведении эвакуации.

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"Мы с семьей были в Тель-Авиве в отпуске, поехали, чтобы немного переключиться от войны, однако застали там такой же ужас: взрывы, обстрелы. Я зашла на сайт посольства, подала заявку на эвакуацию. И вот всего через несколько дней после этого мы возвращаемся в Украину. Спасибо всем, кто приложил усилия: нашему Президенту господину Зеленскому, посольству и Главному управлению разведки", - рассказала жительница Киевщины.

Другая жительница Киева рассказала, что с сыном гостила у своей мамы в Тель-Авиве.

"Наш рейс отменили и мама обратилась в посольство, чтобы помогли нам уехать. Мы искренне благодарны всем, кто помог это сделать. Благодарны Украине, что не оставляет своих граждан в беде. Я счастлива, что уже здесь", - рассказала эвакуированная женщина.

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