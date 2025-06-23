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Новини Фото Атаки Ірану на Ізраїль
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133 громадян України евакуювали з Ізраїлю, - ГУР МО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З Ізраїлю вдалося евакуювати 133 громадян України.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Так, ГУР спільно з МЗС України провели успішну операцію з евакуації цивільного населення з території Держави Ізраїль, де триває загострення безпекової ситуації.

"У результаті спецоперації вивезено 176 людей. Серед них – 133 громадянина України, а також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США. Літак із пасажирами успішно приземлився на території Республіки Молдова. Звідти громадяни України продовжать шлях додому", - йдеться в повідомленні.

У ГУР висловили вдячність представникам Республіки Молдова за сприяння в проведенні евакуації.

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"Ми з родиною були у Тель-Авіві у відпустці, поїхали, щоб трішки перемкнутися від війни, однак застали там такий самий жах: вибухи, обстріли. Я зайшла на сайт посольства, подала заявку на евакуацію. І ось усього за кілька днів після цього ми повертаємося в Україну. Дякую усім, хто доклав зусиль: нашому Президентові пану Зеленському, посольству та Головному управлінню розвідки", - розповіла жителька Київщини.

Інша жителька Києва розповіла, що із сином гостювала у своєї мами в Тель-Авіві.

"Наш рейс скасували і мама звернулася до посольства, щоб допомогли нам виїхати. Ми щиро вдячні усім, хто допоміг це зробити. Вдячні Україні, що не залишає своїх громадян у біді. Я щаслива, що уже тут", - розповіла евакуйована жінка.

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Понад сотню українців евакуювали з Ізраїлю
Понад сотню українців евакуювали з Ізраїлю
Понад сотню українців евакуювали з Ізраїлю
Понад сотню українців евакуювали з Ізраїлю
Понад сотню українців евакуювали з Ізраїлю
Понад сотню українців евакуювали з Ізраїлю
Понад сотню українців евакуювали з Ізраїлю

Автор: 

Ізраїль (1793) евакуація (2357) ГУР (569)


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Топ коментарі
+22
Клас, а мешканців Сумщини також вивезуть? Чи кинуть лаптям в окупацію?
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23.06.2025 09:34 Відповісти
+17
оце відмивають гроші ! куди евакуювали в Суми, Харків може Краматорськ ?
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23.06.2025 09:30 Відповісти
+17
Ви краще подумали як евакуювати жителів прифронтових міст і сіл які майже щодня обстрілюются ворогом і в першу чергу дітей ,невже в Ізраїлі більш небезпечно чим в Херсоні ,Нікополі ,Харкові ,Краматорську ,Запоріжжя ітд ?
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23.06.2025 09:46 Відповісти
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оце відмивають гроші ! куди евакуювали в Суми, Харків може Краматорськ ?
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23.06.2025 09:30 Відповісти
Клас, а мешканців Сумщини також вивезуть? Чи кинуть лаптям в окупацію?
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23.06.2025 09:34 Відповісти
Нелоху пртрібні аплодисменти в Сумах його аплодисменти нечикають
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23.06.2025 09:55 Відповісти
а Сумчан в Израиль
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23.06.2025 11:33 Відповісти
Ви краще подумали як евакуювати жителів прифронтових міст і сіл які майже щодня обстрілюются ворогом і в першу чергу дітей ,невже в Ізраїлі більш небезпечно чим в Херсоні ,Нікополі ,Харкові ,Краматорську ,Запоріжжя ітд ?
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23.06.2025 09:46 Відповісти
дурні питання,знайшли що порівнювати,простих гоїв холопів чи обраних як тора каже
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23.06.2025 09:49 Відповісти
Странно, что не из Ирана... Или это еще впереди?
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23.06.2025 09:46 Відповісти
Ой, а папу Сашу і маму Рімму хоч не забули? Кривий Ріг чекає блудних дітей своїх!
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23.06.2025 09:48 Відповісти
Шановний цензор, ніхто нікого не євакуює. Консульство в Тель-Авіві заявило що то не їх справа. Хто хоче виїхати - їдьте через шарм у єгипті власними силами. Які гур яка Україна? Та і бажаючих щось не дуже. Тікають росіяни здебільшого.
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23.06.2025 09:48 Відповісти
Новий Єрусалим - це релігійно-монастирський комплекс в Істринському районі Московської обл.
І він уже щільно-щільно заселений попами РПЦ.
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23.06.2025 10:21 Відповісти
Менора... мЕнора.
Ваньок, запам'ятай і помилок більше не роби.
Хто такий "беркут" і що він рекламував?
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23.06.2025 10:41 Відповісти
нарахунок беркута гугл в ,,помощь,,
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23.06.2025 10:53 Відповісти
Ти "перегрівся"? Людина тобі правду написала... Є така книжечк, видана ще в радянські часи. Називається "Чёрное воинство". Автор - Прошин. Там один з розділів присвячений саме "Новому Єрусалиму". Він був закладений і розпочато будівництво , при патріарху Ніконі. Закінчене будівництво було вже після його "опали".
Про який "беркут" ти мелеш - я взагалі не розумію...
А щодо "мінори" - так у нас ВСІ релігії - РІВНІ... Я, колись, з юридичної точки зору, навіть критикував українську владу за релігійну "нерівність", яка полягає в тому, що вони визначили загальнодержавними святами релігійні свята однієї конфесії - християнської православної. Чим гірші римокатолики, протестанти, мусульмани, юдеї? Це не тому, що я переживаю за ці релігійні меншини... Просто влада сама себе виставила по-ідіотському: спочатку говорить про відокремлення релігії від держави, про рівність усіх конфесій, і тут же нав"язує громадянам держави релігійні свята однієї конфесії... Тобто "всі рівні - а одна - "рівніша всіх"...
От і питання - чому одна з релігійних меншин не має права на встановлення (тимчасове), свого знаку, на час святкування їх релігійних свят? Чим "мінора" гірша від "йордані" чи "хресного ходу"?
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23.06.2025 11:21 Відповісти
по -перше не тобі вирішувати про правоту моїх поглядів на життя,світ і інше
по -друге який зв'язок наштриканих мінор до рівності релігій,бо виглядає це як раз як приниження мене як христианина
по -третє я думав ти розумніший від того що здавався,але всі здатні на похибки
https://www.youtube.com/watch?v=FGi2wbC5OB4&pp=ygUX0LjQs9C-0YDRjCDQsdC10YDQutGD0YI%3D

це тобі про беркута і якщо в тебе залишилися залишки аналізу причинно-наслідкових зв'зків ти розберешся склавши все до купи,а якщо ні ,можеш і далі рекламувати свою діарею,я для тебе повторюся,мені срати на те що тут мені навалюєш,бо я власник своїх думок
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23.06.2025 11:44 Відповісти
Я нічого не вирішую... Срач, стосовно релігій, розвів саме ти... А я тобі "розіклав по поличках" твою недоумкуватість...
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23.06.2025 12:00 Відповісти
про релігії??я??мало читати треба хоч іноді розуміти що читаєш,адьос малиш
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23.06.2025 12:17 Відповісти
"Велетню"! Ти чув колись українську дитячу примовку: "Великий - до неба, дурний - як не треба..."? Це саме про тебе... Мелеш дурниці, з розумним виглядом... На відміну від тебе, я не читав писанину газетярів, а вивчав наукове релігієзнавство. Саме тому знайомий і з Біблією, і з Євангеліями, і з Кораном, і з "Авестою"... І в своїх коментарях детально, з посиланням на об"єктивні аргументи, це виклав...
А ти начитався "писарчуків" з "жовтої преси", і триндиш про те, в чому не тямиш...
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23.06.2025 12:24 Відповісти
і так,на рахунок релігій і рівності пошукай тору почитай якщо мізків хвате,не зможеш є проповіді раввінів для таких гоїв як ти
https://www.youtube.com/watch?v=HwIZkRbG30E&pp=ygUk0YHQutCw0L3QtNCw0LvRjNC90YvQuSDRgNCw0LLQstC40L0g
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23.06.2025 11:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SomXwfQYPco&pp=ygUk0YHQutCw0L3QtNCw0LvRjNC90YvQuSDRgNCw0LLQstC40L0g
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23.06.2025 11:54 Відповісти
А це нічого, що ти використовуєш кацапські джерела інформації? А щодо "Тори" - це нічого, що вона, практично, нічим, в своїй основі, не відрізняється від Біблії? Крім того, юдеї нікому свою релігію не нав"язують і не змушують її приймать (на відміну від християн та мусульман).
А от тобі "християнська миролюбність":
" Рукопись Сен-Галленского монастыря, также известная как Санкт-Галленский кодекс, представляет собой манускрипт IX века на греческом и латинском языках, содержащий текст четырех Евангелий"
"Надлежит мечу, быть, во-первых, в ножнах (из дерева)во-вторых, обёрнутым в кожу, в третьих, в белейшее, светлым воском навощеное полотно, так, чтобы он, с блистающим посредине крестиком, надолго был сохранён для уничтожения язычников...".
("язичниками" християни називали всіх людей "нехристиянських" вірувань...)
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23.06.2025 12:15 Відповісти
видихни дурашка,багато тексту конкретики-одна вода,вчителька проклинала тебе за твої твори???пригальмуй,пальці зітреш
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23.06.2025 12:31 Відповісти
Неуку! Мої твори, у свій час, займали перші місця на олімпіадах обласних. Мати моя, "Заслужена вчителька України", була дуже здивована, коли мені один раз поставили "четвірку" за твір... (потім виявилося, що ми з учителькою (партєйною), розійшлися в поглядах на радянську ідеологію та історіографію).
Маю зараз близько двохсот публікацій у всеукраїнських виданнях (статті та оповідання).
А щодо "води" - так шукай її у себе. Вона ж ще й доволі "смердюча". І смердить вона виключно махровим антисемітизмом...
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23.06.2025 12:39 Відповісти
баби тебе *******,на базарі ти свій,жаль що не розумієш коли тебе не чують бо не цікавий,а так заболтаєш згарантією,можна використовувати на допитах замість фізичного катування....
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23.06.2025 12:44 Відповісти
Яке ж ти кончене!
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23.06.2025 12:45 Відповісти
І куди їх евакуювали? В мирну Україну?
Схоже на чергову піар-акцію від буданова. Єгипет поряд з Ізраїлем. Звідти літають літаки хоч на Молдову, хоч на Польщу, а вже звідти автобуси по всій Україні. Чи треба було фоточек наробити з прапорами?
Цікаво. Евакуйовані заплатили за переліт та автобуси з Молдови чи ця "рятувальна операція" була за бюджетні гроші?
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23.06.2025 10:12 Відповісти
Этих съе"авшихся евреев так встречают, будто они только что под Покровском кацапские штурмы отбивали.
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23.06.2025 10:13 Відповісти
Из огня, да в полымя.
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23.06.2025 10:18 Відповісти
З поверненням, рідненькі У чоловіків, які повернулися є 7 днів стати на облік в ТЦК, не забувайте про це хлопці
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23.06.2025 10:48 Відповісти
А де ти бачила українських чоловіків?
Евакуйовані також громадяни Естонії (1 особа), Латвії (13 осіб), Молови (19 осіб) та Азербайджану (7 осіб).
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23.06.2025 12:53 Відповісти
А какая разніца?
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23.06.2025 12:57 Відповісти
Громадяни Естонії, Латвії, Молови та Азербайджану повинні стати на облік в ТЦК?
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23.06.2025 13:17 Відповісти
Хіба в Україні беспечніше?
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23.06.2025 10:48 Відповісти
Безпечніше на 100 відсотків! У нас немає війни!
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23.06.2025 12:56 Відповісти
Мамуріму і папусашу з зє-********** раніше евакуювали чи вони у Швейцарії страждають?
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23.06.2025 11:09 Відповісти
Найвеличніший понакупляв хатинок по всьому світу.Вони можуть страждати де завгодно.
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23.06.2025 11:23 Відповісти
а коли в ізраїль заїжджали який паспорт показували,?
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23.06.2025 11:13 Відповісти
Паспорт від мікрохвильовки,в якому лежала пачка грошей.
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23.06.2025 11:33 Відповісти
Це все чудово, але погано що до певної категорії людей ставляться краще ніж до інших, задля показухи.
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23.06.2025 12:09 Відповісти
Шалом православним
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24.06.2025 09:13 Відповісти
Ізраїль з Іраном підписують перемир'я…
треба тепер «біженців» везти назад до Ізраїлю. Знову за державний кошт?
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24.06.2025 11:01 Відповісти
Вряд ли это умный поступок ....
Израиль победит сто процентов...
Вряд ли кому-то в голову в ищраиле придёт.
Бить своих военных.
Вряд ли в Израиле яйца килограммами закупают для армии.
Вряд ли на похороны военного присугется чмо с флагом Ирана.
В Украине война плюс бардак.
В Израиле война ... бардак минимальный ..
Украина выбрав власть паржать ..во время войны.
Умываться кровью....
Не думаю что ржачно... хотя до конца концерта от 95 квартала ...ещё далеко...
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24.06.2025 12:51 Відповісти
да уж.нет слов..токо маты..
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24.06.2025 15:29 Відповісти
 
 