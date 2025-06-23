133 громадян України евакуювали з Ізраїлю, - ГУР МО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З Ізраїлю вдалося евакуювати 133 громадян України.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Так, ГУР спільно з МЗС України провели успішну операцію з евакуації цивільного населення з території Держави Ізраїль, де триває загострення безпекової ситуації.

"У результаті спецоперації вивезено 176 людей. Серед них – 133 громадянина України, а також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США. Літак із пасажирами успішно приземлився на території Республіки Молдова. Звідти громадяни України продовжать шлях додому", - йдеться в повідомленні.

У ГУР висловили вдячність представникам Республіки Молдова за сприяння в проведенні евакуації.

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"Ми з родиною були у Тель-Авіві у відпустці, поїхали, щоб трішки перемкнутися від війни, однак застали там такий самий жах: вибухи, обстріли. Я зайшла на сайт посольства, подала заявку на евакуацію. І ось усього за кілька днів після цього ми повертаємося в Україну. Дякую усім, хто доклав зусиль: нашому Президентові пану Зеленському, посольству та Головному управлінню розвідки", - розповіла жителька Київщини.

Інша жителька Києва розповіла, що із сином гостювала у своєї мами в Тель-Авіві.

"Наш рейс скасували і мама звернулася до посольства, щоб допомогли нам виїхати. Ми щиро вдячні усім, хто допоміг це зробити. Вдячні Україні, що не залишає своїх громадян у біді. Я щаслива, що уже тут", - розповіла евакуйована жінка.

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