133 громадян України евакуювали з Ізраїлю, - ГУР МО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
З Ізраїлю вдалося евакуювати 133 громадян України.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Так, ГУР спільно з МЗС України провели успішну операцію з евакуації цивільного населення з території Держави Ізраїль, де триває загострення безпекової ситуації.
"У результаті спецоперації вивезено 176 людей. Серед них – 133 громадянина України, а також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США. Літак із пасажирами успішно приземлився на території Республіки Молдова. Звідти громадяни України продовжать шлях додому", - йдеться в повідомленні.
У ГУР висловили вдячність представникам Республіки Молдова за сприяння в проведенні евакуації.
"Ми з родиною були у Тель-Авіві у відпустці, поїхали, щоб трішки перемкнутися від війни, однак застали там такий самий жах: вибухи, обстріли. Я зайшла на сайт посольства, подала заявку на евакуацію. І ось усього за кілька днів після цього ми повертаємося в Україну. Дякую усім, хто доклав зусиль: нашому Президентові пану Зеленському, посольству та Головному управлінню розвідки", - розповіла жителька Київщини.
Інша жителька Києва розповіла, що із сином гостювала у своєї мами в Тель-Авіві.
"Наш рейс скасували і мама звернулася до посольства, щоб допомогли нам виїхати. Ми щиро вдячні усім, хто допоміг це зробити. Вдячні Україні, що не залишає своїх громадян у біді. Я щаслива, що уже тут", - розповіла евакуйована жінка.
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І він уже щільно-щільно заселений попами РПЦ.
Ваньок, запам'ятай і помилок більше не роби.
Хто такий "беркут" і що він рекламував?
Про який "беркут" ти мелеш - я взагалі не розумію...
А щодо "мінори" - так у нас ВСІ релігії - РІВНІ... Я, колись, з юридичної точки зору, навіть критикував українську владу за релігійну "нерівність", яка полягає в тому, що вони визначили загальнодержавними святами релігійні свята однієї конфесії - християнської православної. Чим гірші римокатолики, протестанти, мусульмани, юдеї? Це не тому, що я переживаю за ці релігійні меншини... Просто влада сама себе виставила по-ідіотському: спочатку говорить про відокремлення релігії від держави, про рівність усіх конфесій, і тут же нав"язує громадянам держави релігійні свята однієї конфесії... Тобто "всі рівні - а одна - "рівніша всіх"...
От і питання - чому одна з релігійних меншин не має права на встановлення (тимчасове), свого знаку, на час святкування їх релігійних свят? Чим "мінора" гірша від "йордані" чи "хресного ходу"?
по -друге який зв'язок наштриканих мінор до рівності релігій,бо виглядає це як раз як приниження мене як христианина
по -третє я думав ти розумніший від того що здавався,але всі здатні на похибки
https://www.youtube.com/watch?v=FGi2wbC5OB4&pp=ygUX0LjQs9C-0YDRjCDQsdC10YDQutGD0YI%3D
це тобі про беркута і якщо в тебе залишилися залишки аналізу причинно-наслідкових зв'зків ти розберешся склавши все до купи,а якщо ні ,можеш і далі рекламувати свою діарею,я для тебе повторюся,мені срати на те що тут мені навалюєш,бо я власник своїх думок
А ти начитався "писарчуків" з "жовтої преси", і триндиш про те, в чому не тямиш...
https://www.youtube.com/watch?v=HwIZkRbG30E&pp=ygUk0YHQutCw0L3QtNCw0LvRjNC90YvQuSDRgNCw0LLQstC40L0g
А от тобі "християнська миролюбність":
" Рукопись Сен-Галленского монастыря, также известная как Санкт-Галленский кодекс, представляет собой манускрипт IX века на греческом и латинском языках, содержащий текст четырех Евангелий"
"Надлежит мечу, быть, во-первых, в ножнах (из дерева)во-вторых, обёрнутым в кожу, в третьих, в белейшее, светлым воском навощеное полотно, так, чтобы он, с блистающим посредине крестиком, надолго был сохранён для уничтожения язычников...".
("язичниками" християни називали всіх людей "нехристиянських" вірувань...)
Маю зараз близько двохсот публікацій у всеукраїнських виданнях (статті та оповідання).
А щодо "води" - так шукай її у себе. Вона ж ще й доволі "смердюча". І смердить вона виключно махровим антисемітизмом...
Схоже на чергову піар-акцію від буданова. Єгипет поряд з Ізраїлем. Звідти літають літаки хоч на Молдову, хоч на Польщу, а вже звідти автобуси по всій Україні. Чи треба було фоточек наробити з прапорами?
Цікаво. Евакуйовані заплатили за переліт та автобуси з Молдови чи ця "рятувальна операція" була за бюджетні гроші?
Евакуйовані також громадяни Естонії (1 особа), Латвії (13 осіб), Молови (19 осіб) та Азербайджану (7 осіб).
треба тепер «біженців» везти назад до Ізраїлю. Знову за державний кошт?
Израиль победит сто процентов...
Вряд ли кому-то в голову в ищраиле придёт.
Бить своих военных.
Вряд ли в Израиле яйца килограммами закупают для армии.
Вряд ли на похороны военного присугется чмо с флагом Ирана.
В Украине война плюс бардак.
В Израиле война ... бардак минимальный ..
Украина выбрав власть паржать ..во время войны.
Умываться кровью....
Не думаю что ржачно... хотя до конца концерта от 95 квартала ...ещё далеко...