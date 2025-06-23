Дома, церковь, магазины: россияне уничтожают Константиновку без разбора, - 24-я ОМБр. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска продолжают бить по Константиновке Донецкой области управляемыми авиабомбами, ствольной и реактивной артиллерией, а также FPV-дронами на оптоволокне, ежедневно уничтожая город.
Об этом сообщает 24-я ОМБр имени короля Даниила, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, этот населенный пункт Донетчины является одной из главных целей летнего наступления оккупантов. Враг пытается прорваться к Константиновке с трех направлений - со стороны Часова Яра, Торецка и трассы Покровск-Бахмут.
"Один из ключевых флангов - Часов Яр - уже более года в сверхтяжелых условиях удерживают воины 24-й ОМБр имени короля Даниила, которые не дают противнику прорваться к Константиновке", - говорится в сообщении.
Вместе с давлением на фронте захватчики продолжают бить по городу управляемыми авиабомбами, ствольной и реактивной артиллерией, а также FPV-дронами на оптоволокне.
"Россиянам безразлично, что попадет под удар: жилой дом или церковь, административное здание или магазин - они уничтожают Константиновку без разбора", - отметили в бригаде.
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