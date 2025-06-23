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Дома, церковь, магазины: россияне уничтожают Константиновку без разбора, - 24-я ОМБр. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска продолжают бить по Константиновке Донецкой области управляемыми авиабомбами, ствольной и реактивной артиллерией, а также FPV-дронами на оптоволокне, ежедневно уничтожая город.

Об этом сообщает 24-я ОМБр имени короля Даниила, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, этот населенный пункт Донетчины является одной из главных целей летнего наступления оккупантов. Враг пытается прорваться к Константиновке с трех направлений - со стороны Часова Яра, Торецка и трассы Покровск-Бахмут.

Последствия ежедневных атак РФ на Константиновку

"Один из ключевых флангов - Часов Яр - уже более года в сверхтяжелых условиях удерживают воины 24-й ОМБр имени короля Даниила, которые не дают противнику прорваться к Константиновке", - говорится в сообщении.

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Вместе с давлением на фронте захватчики продолжают бить по городу управляемыми авиабомбами, ствольной и реактивной артиллерией, а также FPV-дронами на оптоволокне.

последствия ежедневных российских атак на Константиновку

"Россиянам безразлично, что попадет под удар: жилой дом или церковь, административное здание или магазин - они уничтожают Константиновку без разбора", - отметили в бригаде.

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последствия ежедневных российских атак на Константиновку
последствия ежедневных российских атак на Константиновку
последствия ежедневных российских атак на Константиновку
последствия ежедневных российских атак на Константиновку
последствия ежедневных российских атак на Константиновку
последствия ежедневных российских атак на Константиновку
последствия ежедневных российских атак на Константиновку
Последствия ежедневных атак РФ на Константиновку

Автор: 

обстрел (28205) Донецкая область (10119) 24 омб имени князя Данила Галицкого (261) Краматорский район (417) Константиновка (1819)


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Будинки, церква, магазини: росіяни нищать Костянтинівку без розбору

Формують у залишків браццкава нороту бажання жити з ними в одній державі?
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23.06.2025 18:42 Ответить
Так. Нищать без розбору. Чому не нищиться без розбору бєлгород? Чи воронєж? На кого дивимося? Кого боїмося? США -лайно. ООН -лайно. ОБСЄ -лайно. Коротше світовий порядок вмер. Вереск кацапні? Це когось ї@ати повинно? То в чому,***** проблема. Кацапи повинні здихати.
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23.06.2025 18:42 Ответить
 
 