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Новини Фото Удари по Костянтинівці
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Будинки, церква, магазини: росіяни нищать Костянтинівку без розбору, - 24 ОМБр. ФОТОрепортаж

Російські війська продовжують бити по Костянтинівці на Донеччині керованими авіабомбами, ствольною та реактивною артилерією, а також FPV-дронами на оптоволокні, щоденно знищуючи місто.

Про це повідомляє 24 ОМБр імені короля Данила, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цей населений пункт Донбасу є однією з головних цілей літнього наступу окупантів. Ворог намагається прорватися до Костянтинівки з трьох напрямків - з боку Часового Яру, Торецька та траси Покровськ-Бахмут.

Наслідки щоденних атак РФ на Костянтинівку

"Один з ключових флангів - Часів Яр вже понад рік у надважких умовах утримують воїни 24 ОМБр імені короля Данила, які не дають противнику прорватись до Костянтинівки", - йдеться в повідомленні.

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Разом із тиском на фронті загарбники продовжують бити по місту керованими авіабомбами, ствольною та реактивною артилерією, а також FPV-дронами на оптоволокні.

наслідки щоденних російських атак на Костянтинівку

"Росіянам байдуже, що потрапить під удар: житловий будинок чи церква, адміністративна будівля чи магазин - вони нищать Костянтинівку без розбору", - наголосили в бригаді.

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наслідки щоденних російських атак на Костянтинівку
наслідки щоденних російських атак на Костянтинівку
наслідки щоденних російських атак на Костянтинівку
наслідки щоденних російських атак на Костянтинівку
наслідки щоденних російських атак на Костянтинівку
наслідки щоденних російських атак на Костянтинівку
наслідки щоденних російських атак на Костянтинівку
Наслідки щоденних атак РФ на Костянтинівку

Автор: 

обстріл (29527) Донецька область (8932) 24 ОМБр імені короля Данила (262) Краматорський район (423) Костянтинівка (352)


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Будинки, церква, магазини: росіяни нищать Костянтинівку без розбору

Формують у залишків браццкава нороту бажання жити з ними в одній державі?
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23.06.2025 18:42 Відповісти
Так. Нищать без розбору. Чому не нищиться без розбору бєлгород? Чи воронєж? На кого дивимося? Кого боїмося? США -лайно. ООН -лайно. ОБСЄ -лайно. Коротше світовий порядок вмер. Вереск кацапні? Це когось ї@ати повинно? То в чому,***** проблема. Кацапи повинні здихати.
показати весь коментар
23.06.2025 18:42 Відповісти
 
 