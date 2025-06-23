Будинки, церква, магазини: росіяни нищать Костянтинівку без розбору, - 24 ОМБр. ФОТОрепортаж

Російські війська продовжують бити по Костянтинівці на Донеччині керованими авіабомбами, ствольною та реактивною артилерією, а також FPV-дронами на оптоволокні, щоденно знищуючи місто.

Про це повідомляє 24 ОМБр імені короля Данила, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, цей населений пункт Донбасу є однією з головних цілей літнього наступу окупантів. Ворог намагається прорватися до Костянтинівки з трьох напрямків - з боку Часового Яру, Торецька та траси Покровськ-Бахмут.

"Один з ключових флангів - Часів Яр вже понад рік у надважких умовах утримують воїни 24 ОМБр імені короля Данила, які не дають противнику прорватись до Костянтинівки", - йдеться в повідомленні.

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Разом із тиском на фронті загарбники продовжують бити по місту керованими авіабомбами, ствольною та реактивною артилерією, а також FPV-дронами на оптоволокні.

"Росіянам байдуже, що потрапить під удар: житловий будинок чи церква, адміністративна будівля чи магазин - вони нищать Костянтинівку без розбору", - наголосили в бригаді.

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