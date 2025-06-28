Сутки в Донецкой области: один погибший и трое раненых, обстрелам подверглись три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть погибший, раненые и разрушения.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 28 июня рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Покровске ранен человек, в Родинском и Гришино повреждено по дому.

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Краматорский район

В Лимане повреждены дом, хозяйственная постройка и гараж. В Святогорске поврежден дом. В Андреевке повреждено админздание. В Ильиновке повреждены дом и авто; в Степановке повреждены 4 дома и 2 прицепа. В Константиновке ранен человек, повреждено 15 частных домов; в Иванополье 1 человек погиб и 1 ранен.

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Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.

Также сообщается, что всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 343 человека, в том числе 56 детей.





