Доба на Донеччині: один загиблий і троє поранених, обстрілів зазнали три райони області. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, унаслідок чого є загиблий, поранені та руйнування.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 28 червня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Покровську поранено людину, у Родинському і Гришиному пошкоджено по будинку.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено будинок, господарчу споруду і гараж. У Святогірську пошкоджено будинок. В Андріївці пошкоджено адмінбудівлю. В Іллінівці пошкоджено будинок і авто; у Степанівці пошкоджено 4 будинки і 2 причепи. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 15 приватних будинків; в Іванопіллі 1 людина загинула і 1 поранена.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
Також повідомляється, що загалом за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 343 людини, зокрема 56 дітей.
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