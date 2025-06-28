Доба на Донеччині: один загиблий і троє поранених, обстрілів зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, унаслідок чого є загиблий, поранені та руйнування.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 28 червня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Покровську поранено людину, у Родинському і Гришиному пошкоджено по будинку.

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Краматорський район

У Лимані пошкоджено будинок, господарчу споруду і гараж. У Святогірську пошкоджено будинок. В Андріївці пошкоджено адмінбудівлю. В Іллінівці пошкоджено будинок і авто; у Степанівці пошкоджено 4 будинки і 2 причепи. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 15 приватних будинків; в Іванопіллі 1 людина загинула і 1 поранена.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Також повідомляється, що загалом за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 343 людини, зокрема 56 дітей.





