Сутки на Запорожье: под вражеским огнем - 10 населенных пунктов, погиб человек. ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреляли Беленькое, Степногорск, Приморское, Каменское, Орехов, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне. Зафиксировано 375 ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Запорожской области

Вчера утром оккупанты били по Степногорску Васильевского района. В результате авиационного удара погибла 70-летняя женщина.

Всего в полицию поступило 18 сообщений о разрушениях - повреждены частные домовладения, придомовые территории и транспортные средства граждан.

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