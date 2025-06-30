Сутки на Запорожье: под вражеским огнем - 10 населенных пунктов, погиб человек. ФОТОрепортаж
Российские захватчики обстреляли Беленькое, Степногорск, Приморское, Каменское, Орехов, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне. Зафиксировано 375 ударов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Запорожской области
Вчера утром оккупанты били по Степногорску Васильевского района. В результате авиационного удара погибла 70-летняя женщина.
Всего в полицию поступило 18 сообщений о разрушениях - повреждены частные домовладения, придомовые территории и транспортные средства граждан.
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