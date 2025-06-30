Доба на Запоріжжі: під ворожим вогнем 10 населених пунктів, загинула людина. ФОТОрепортаж
Російські загарбники обстріляли Біленьке, Степногірськ, Приморське, Кам'янське, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне. Зафіксовано 375 ударів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Запорізької області
Вчора вранці окупанти вгатили по Степногірську Василівського району. У результаті авіаційного удару загинула 70-річна жінка.
Загалом до поліції надійшло 18 повідомлень про руйнування - пошкоджено приватні домоволодіння, прибудинкові території та транспортні засоби громадян.
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