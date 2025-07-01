Вадефуль с Сибигой посетили Одессу: обсудили укрепление украинской ПВО. ФОТОрепортаж
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль вместе с украинским коллегой Андреем Сибигой во вторник посетил Одессу.
Об этом Сибига сообщил в заметке на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.
Во время визита они почтили память погибших украинских защитников и осмотрели порт, который получил повреждения в результате российских ударов.
"То, что мы увидели, четко показывает, насколько актуальным является усиление воздушного щита Украины. Для защиты нашего народа, экономики и глобальной продовольственной безопасности", - заявил министр.
Во время встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление украинской ПВО, в частности поставки дополнительных систем, перехватчиков, а также перспективы инвестиций в совместное производство средств противовоздушной обороны.
Напомним, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль прибыл с первым визитом в Украину утром 30 июня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А от якби не обговорили - шо було б?
Страшно навіть уявити!