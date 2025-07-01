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Вадефуль с Сибигой посетили Одессу: обсудили укрепление украинской ПВО. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль вместе с украинским коллегой Андреем Сибигой во вторник посетил Одессу.

Об этом Сибига сообщил в заметке на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.

Вадефуль с Сибигой посетил Одессу

Во время визита они почтили память погибших украинских защитников и осмотрели порт, который получил повреждения в результате российских ударов.

"То, что мы увидели, четко показывает, насколько актуальным является усиление воздушного щита Украины. Для защиты нашего народа, экономики и глобальной продовольственной безопасности", - заявил министр.

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Вадефуль посетил Одессу
Вадефуль посетил Одессу

Во время встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление украинской ПВО, в частности поставки дополнительных систем, перехватчиков, а также перспективы инвестиций в совместное производство средств противовоздушной обороны.

Напомним, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль прибыл с первым визитом в Украину утром 30 июня.

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Автор: 

ПВО (2902) Сибига Андрей (541) Вадефуль Иоганн (39)


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обговорили зміцнення української ППО

А от якби не обговорили - шо було б?
Страшно навіть уявити!
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01.07.2025 17:06 Ответить
А де ж, на фото, отой, рішала ларьочний, від ригоАНАЛІВ з ОПУ ??
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01.07.2025 17:11 Ответить
🤣👏
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01.07.2025 17:37 Ответить
 
 