Вадефуль с Сибигой посетили Одессу: обсудили укрепление украинской ПВО. ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль вместе с украинским коллегой Андреем Сибигой во вторник посетил Одессу.

Об этом Сибига сообщил в заметке на платформе Х, передает Цензор.НЕТ.

Во время визита они почтили память погибших украинских защитников и осмотрели порт, который получил повреждения в результате российских ударов.

"То, что мы увидели, четко показывает, насколько актуальным является усиление воздушного щита Украины. Для защиты нашего народа, экономики и глобальной продовольственной безопасности", - заявил министр.

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Во время встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление украинской ПВО, в частности поставки дополнительных систем, перехватчиков, а также перспективы инвестиций в совместное производство средств противовоздушной обороны.

Напомним, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль прибыл с первым визитом в Украину утром 30 июня.

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