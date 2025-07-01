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Новини Фото Зустріч Сибіги та Вадефуля
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Вадефуль із Сибігою відвідали Одесу: обговорили зміцнення української ППО. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль разом із українським колегою Андрієм Сибігою у вівторок відвідав Одесу.

Про це Сибіга повідомив у дописі на платформі Х, передає Цензор.НЕТ.

Вадефуль із Сибігою відвідав Одесу

Під час візиту вони вшанували памʼять загиблих українських захисників та оглянули порт, що зазнав пошкоджень унаслідок російських ударів.

"Те, що ми побачили, чітко показує, наскільки нагальним є посилення повітряного щита України. Для захисту нашого народу, економіки та глобальної продовольчої безпеки", - заявив міністр.

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Вадефуль відвідав Одесу
Вадефуль відвідав Одесу

Під час зустрічі сторони обговорили подальше зміцнення української ППО, зокрема постачання додаткових систем, перехоплювачів, а також перспективи інвестицій у спільне виробництво засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув з першим візитом до України вранці 30 червня.

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Автор: 

ППО (3342) Сибіга Андрій (546) Вадефуль Йоганн (39)


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обговорили зміцнення української ППО

А от якби не обговорили - шо було б?
Страшно навіть уявити!
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01.07.2025 17:06 Відповісти
А де ж, на фото, отой, рішала ларьочний, від ригоАНАЛІВ з ОПУ ??
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01.07.2025 17:11 Відповісти
🤣👏
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01.07.2025 17:37 Відповісти
 
 