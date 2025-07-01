Вадефуль із Сибігою відвідали Одесу: обговорили зміцнення української ППО. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль разом із українським колегою Андрієм Сибігою у вівторок відвідав Одесу.

Про це Сибіга повідомив у дописі на платформі Х, передає Цензор.НЕТ.

Під час візиту вони вшанували памʼять загиблих українських захисників та оглянули порт, що зазнав пошкоджень унаслідок російських ударів.

"Те, що ми побачили, чітко показує, наскільки нагальним є посилення повітряного щита України. Для захисту нашого народу, економіки та глобальної продовольчої безпеки", - заявив міністр.

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Під час зустрічі сторони обговорили подальше зміцнення української ППО, зокрема постачання додаткових систем, перехоплювачів, а також перспективи інвестицій у спільне виробництво засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув з першим візитом до України вранці 30 червня.

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