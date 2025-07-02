Обстрелы Днепропетровской области: повреждено предприятие, ЛЭП и дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 2 августа 2025 года российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
8 беспилотников сбили защитники неба.
"В Кривом Роге из-за атаки повреждено здание частного предприятия. Произошло возгорание, которое спасатели потушили. В Перещепинской громаде Самаровского района повреждено фермерское хозяйство. Возник пожар. Пострадала 69-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте", - говорится в сообщении.
FPV-дроном и артиллерией рашисты ударили по Никопольщине. Также россияне били по райцентру и Покровской громаде.
Избиты многоэтажка, частный дом, гараж, хозяйственная постройка, задета линия электропередач.
По уточненным данным, из-за сбрасывания боеприпаса с БПЛА вчера вечером в Никополе был побит частный дом.
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