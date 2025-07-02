Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджено підприємство, ЛЕП та будинки. ФОТОрепортаж

У ніч на 2 серпня 2025 року російські війська атакували Дніпропетровщину безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

8 безпілотників збили оборонці неба.

"У Кривому Розі через атаку пошкоджена будівля приватного підприємства. Сталося займання, яке рятувальники загасили. У Перещепинській громаді Самарівського району пошкоджене фермерське господарство. Виникла пожежа. Постраждала 69-річна жінка. Їй надали допомогу на місці", - йдеться в повідомленні.

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FPV-дроном та артилерією рашисти вдарили по Нікопольщині. Також росіяни били по райцентру і Покровській громаді.

Побиті багатоповерхівка, приватна оселя, гараж, господарська споруда, зачепило лінію електропередач.

За уточненими даними, через скидання боєприпасу з БпЛА вчора надвечір у Нікополі був понівечений приватний будинок.

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