Один человек погиб и еще один пострадал вследствие обстрелов Днепропетровщины, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

3 июля российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Агрессор атаковал сам Никополь, Марганецкую и Покровскую громады. Целился артиллерией и беспилотниками. Изуродованы коммунальное предприятие, хозяйственная постройка, теплица, авто, 3 частных дома. Один из них загорелся, пожар спасатели потушили", - рассказал он.

По Синельниковскому району россияне били КАБом и БпЛА. Пострадали Великомихайловская, Межевская и Маломихайловская громады.

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Погиб мужчина. Еще один - пострадал.

"Разбиты 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, гараж, инфраструктура. Загорелось поле с пшеницей. Огонь спасатели погасили", - отметил Лысак.

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