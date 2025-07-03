Один человек погиб и еще один пострадал вследствие обстрелов Днепропетровщины, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ
3 июля российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Агрессор атаковал сам Никополь, Марганецкую и Покровскую громады. Целился артиллерией и беспилотниками. Изуродованы коммунальное предприятие, хозяйственная постройка, теплица, авто, 3 частных дома. Один из них загорелся, пожар спасатели потушили", - рассказал он.
По Синельниковскому району россияне били КАБом и БпЛА. Пострадали Великомихайловская, Межевская и Маломихайловская громады.
Погиб мужчина. Еще один - пострадал.
"Разбиты 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, гараж, инфраструктура. Загорелось поле с пшеницей. Огонь спасатели погасили", - отметил Лысак.
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