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Новини Фото Обстріли Нікопольщини Обстріли Дніпропетровщини
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Одна людина загинула та ще одна постраждала внаслідок обстрлів Дніпропетровщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

3 липня російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Агресор атакував сам Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Цілив артилерією та безпілотниками. Понівечені комунальне підприємство, господарська споруда, теплиця, авто, 3 приватні будинки. Один з них зайнявся, пожежу рятувальники загасили", - розповів він.

По Синельниківському району росіяни били КАБом та БпЛА. Потерпали Великомихайлівська, Межівська і Маломихайлівська громади. 

Наслідки російських обстрілів Нікопольщини

Читайте: 7 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Загинув чоловік. Ще один – постраждав.

"Потрощені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, гараж, інфраструктура. Зайнялося поле з пшеницею. Вогонь надзвичайники вгамували", - зазначив Лисак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Синельниківський район Дніпропетровщини КАБом, загинув чоловік

Руйнування російських внаслідок російських обстрілів Нікопольщини

Руйнування російських внаслідок російських обстрілів Нікопольщини

Автор: 

обстріл (29620) Дніпропетровська область (3966) Нікопольський район (309) Синельниківський район (112) війна в Україні (5072)


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