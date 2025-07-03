Одна людина загинула та ще одна постраждала внаслідок обстрлів Дніпропетровщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

3 липня російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Агресор атакував сам Нікополь, Марганецьку і Покровську громади. Цілив артилерією та безпілотниками. Понівечені комунальне підприємство, господарська споруда, теплиця, авто, 3 приватні будинки. Один з них зайнявся, пожежу рятувальники загасили", - розповів він.

По Синельниківському району росіяни били КАБом та БпЛА. Потерпали Великомихайлівська, Межівська і Маломихайлівська громади.

Читайте: 7 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Загинув чоловік. Ще один – постраждав.

"Потрощені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, гараж, інфраструктура. Зайнялося поле з пшеницею. Вогонь надзвичайники вгамували", - зазначив Лисак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Синельниківський район Дніпропетровщини КАБом, загинув чоловік