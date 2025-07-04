Несколько отделений и сортировочное депо "Новой почты" повреждены в результате комбинированной атаки РФ на Киев и область. ФОТО
В ночь на 4 июля враг совершил массированную комбинированную атаку на Киев и область, в результате чего повреждены несколько отделений и сортировочное депо "Новой почты".
Об этом сообщили в телеграм-канале "Новой почты", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, повреждено, но работает отделение №114.
Отделение №226 - повреждено, но работает в ограниченном режиме работы (только выдача), отсутствует возможность заехать авто на территорию отделения. Весь груз, который в пути, будет перемещен на отделение № 359.
Сортировочное депо - попадание по прилегающей территории. Сгорело два авто. Работники и груз не пострадали. Работа возобновлена.
Сообщается, что больше всего в результате ночного обстрела пострадало отделение №223. Никто из работников или клиентов не пострадал - на момент удара отделение было закрыто. Сейчас на месте работают полиция и ГСЧС.
"Все посылки уцелели. В ближайшее время они и все отправления, которые направляются в поврежденное 223 отделение будут перенаправлены в отделение №122. Мы уже связываемся с клиентами и предоставляем всю необходимую информацию", - отметили в компании.
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