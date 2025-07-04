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Несколько отделений и сортировочное депо "Новой почты" повреждены в результате комбинированной атаки РФ на Киев и область. ФОТО

В ночь на 4 июля враг совершил массированную комбинированную атаку на Киев и область, в результате чего повреждены несколько отделений и сортировочное депо "Новой почты".

Об этом сообщили в телеграм-канале "Новой почты", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, повреждено, но работает отделение №114.

Отделение №226 - повреждено, но работает в ограниченном режиме работы (только выдача), отсутствует возможность заехать авто на территорию отделения. Весь груз, который в пути, будет перемещен на отделение № 359.

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Сортировочное депо - попадание по прилегающей территории. Сгорело два авто. Работники и груз не пострадали. Работа возобновлена.

Сообщается, что больше всего в результате ночного обстрела пострадало отделение №223. Никто из работников или клиентов не пострадал - на момент удара отделение было закрыто. Сейчас на месте работают полиция и ГСЧС.

Повреждены несколько отделений и сортировочное депо "Нової пошти"

"Все посылки уцелели. В ближайшее время они и все отправления, которые направляются в поврежденное 223 отделение будут перенаправлены в отделение №122. Мы уже связываемся с клиентами и предоставляем всю необходимую информацию", - отметили в компании.

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Автор: 

Киев (25811) обстрел (28318) Новая почта (65)


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Наслідки саботування зеленським, з групою осіб з Урядового кварталу, вимог законодавства щодо завчасної підготовки України до московської війни, отримали пересічні Украінуі, які у 2019 році, не бажали думати головою на виборах, а мислили серіалами з тєлєка, олігархічних каналів!!
Тільки, власники телеканалів, повтікали з України, а Українці, залишилися із зеленським і тєлєками!!…
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04.07.2025 13:13 Ответить
а, ми у відповідь, смітник, десь на клязмі.
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04.07.2025 13:32 Ответить
 
 