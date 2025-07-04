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Кілька відділень і сортувальне депо "Нової пошти" пошкоджено внаслідок комбінованої атаки РФ на Київ та область. ФОТО

У ніч на 4 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Київ та область, унаслідок чого пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо "Нової пошти".

Про це повідомили в телеграм-каналі "Нової пошти", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пошкоджене, але працює відділення №114.

Відділення №226 - пошкоджене, але працює в обмеженому режимі роботи (тільки видача), відсутня можливість заїхати авто на територію відділення. Весь вантаж, що в дорозі, буде переміщено на відділення № 359.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ атакували дронами Слов’янськ: є влучання у термінал "Нової пошти"

Сортувальне депо - влучання по прилеглій території. Згоріло два авто. Працівники та вантаж не постраждали. Роботу відновлено.

Повідомляється, що найбільше внаслідок нічного обстрілу постраждало відділення №223. Ніхто з працівників чи клієнтів не постраждав - на момент удару відділення було зачинене. Наразі на місці працюють поліція та ДСНС.

Пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо "Нової пошти"

"Усі посилки вціліли. Найближчим часом вони та всі відправлення, які прямують до пошкодженого 223 відділення будуть перенаправлені до відділення №122. Ми вже зв’язуємося з клієнтами й надаємо всю необхідну інформацію", - зауважили в компанії.

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Автор: 

Київ (19811) обстріл (29640) Нова пошта (362)


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Наслідки саботування зеленським, з групою осіб з Урядового кварталу, вимог законодавства щодо завчасної підготовки України до московської війни, отримали пересічні Украінуі, які у 2019 році, не бажали думати головою на виборах, а мислили серіалами з тєлєка, олігархічних каналів!!
Тільки, власники телеканалів, повтікали з України, а Українці, залишилися із зеленським і тєлєками!!…
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04.07.2025 13:13 Відповісти
а, ми у відповідь, смітник, десь на клязмі.
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04.07.2025 13:32 Відповісти
Комунальні босси не думають, як захистити споруди. Можна зробити так щоб вибух відбувся у 50см від стіни або даху. Вплив вибухової хвилі буде зменшено удвічі.
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04.07.2025 14:20 Відповісти
 
 