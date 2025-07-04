Кілька відділень і сортувальне депо "Нової пошти" пошкоджено внаслідок комбінованої атаки РФ на Київ та область. ФОТО

У ніч на 4 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Київ та область, унаслідок чого пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо "Нової пошти".

Про це повідомили в телеграм-каналі "Нової пошти", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, пошкоджене, але працює відділення №114.

Відділення №226 - пошкоджене, але працює в обмеженому режимі роботи (тільки видача), відсутня можливість заїхати авто на територію відділення. Весь вантаж, що в дорозі, буде переміщено на відділення № 359.

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Сортувальне депо - влучання по прилеглій території. Згоріло два авто. Працівники та вантаж не постраждали. Роботу відновлено.

Повідомляється, що найбільше внаслідок нічного обстрілу постраждало відділення №223. Ніхто з працівників чи клієнтів не постраждав - на момент удару відділення було зачинене. Наразі на місці працюють поліція та ДСНС.

"Усі посилки вціліли. Найближчим часом вони та всі відправлення, які прямують до пошкодженого 223 відділення будуть перенаправлені до відділення №122. Ми вже зв’язуємося з клієнтами й надаємо всю необхідну інформацію", - зауважили в компанії.

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