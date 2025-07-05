Дроновая атака РФ на Чугуев: повреждено отделение "Новой почты". ФОТОрепортаж
В результате массированной атаки повреждено отделение Новой почты в городе Чугуев на Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.
Как отмечается, вечером 4 июля враг совершил массированную атаку на Украину. В результате удара дронов повреждено отделение Новой почты №1 в городе Чугуев.
"Сейчас отделение работает в ограниченном режиме: только выдача с рампы, без доступа клиентов в помещение из-за значительных повреждений конструкций.
Никто из работников и клиентов не пострадал - на момент удара отделение было закрыто. Все посылки уцелели. Отправления, которые направляются в это отделение, перенаправляются в отделение №2", - говорится в сообщении.
На месте продолжается разбор завалов, оценка состояния помещения и первоочередные работы по укреплению. Если обслуживание внутри будет безопасным - отделение возобновит полноценную работу в ближайшее время. В случае необходимости - рядом будет развернуто мобильное отделение.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты атаковали Чугуев и Купянск: есть пострадавшие, среди них 12-летний мальчик.
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