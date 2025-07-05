Дронова атака РФ на Чугуїв: пошкоджено відділення "Нової пошти". ФОТОрепортаж
Унаслідок масованої атаки пошкоджено відділення Нової пошти в місті Чугуїв на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.
Як зазначається, увечері 4 липня ворог здійснив масовану атаку на Україну. Унаслідок удару дронів пошкоджено відділення Нової пошти №1 в місті Чугуїв.
"Наразі відділення працює в обмеженому режимі: лише видача з рампи, без доступу клієнтів до приміщення через значні пошкодження конструкцій.
Ніхто з працівників і клієнтів не постраждав - на момент удару відділення було зачинене. Усі посилки вціліли. Відправлення, які прямують до цього відділення, перенаправляються до відділення №2", - йдеться у повідомленні.
На місці триває розбір завалів, оцінка стану приміщення й першочергові роботи з укріплення. Якщо обслуговування в середині буде безпечним - відділення відновить повноцінну роботу найближчим часом. У разі потреби - поруч буде розгорнуто мобільне відділення.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти атакували Чугуїв та Куп’янськ: є постраждалі, серед них 12-річний хлопчик.
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