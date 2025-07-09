Топ-чиновник Гостаможслужбы Майструк организовал схему торговли фейковыми удостоверениями ОБСЕ, - Плинский. ФОТО

Заместитель директора Департамента международного взаимодействия Государственной таможенной службы Владимир Майструк организовал схему торговли фейковыми удостоверениями ОБСЕ.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Шокирующие детали задержания топ-чиновника Гостаможслужбы Владимира Майструка. Операцию проводили совместно СБУ, ГБР, БЭБ и Офис Генпрокурора. Майструк, занимающий должность заместителя директора Департамента международного взаимодействия Гостаможслужбы, организовал схему торговли фейковыми удостоверениями ОБСЕ", - рассказал журналист.

По словам Плинского, для этого Майструк использовал общественную организацию с "медведчуковским шлейфом" - Международная дипломатическая миссия ОБСЕ.

"На самом деле, это - лишь прикрытие. К ОБСЕ эта ОО отношения не имеет, а лишь маскируется под нее. Удостоверения этой ОО продавали уклонистам и мигрантам. Те демонстрировали их на блокпостах, ТЦК или полицейским - и вопросы сразу "отпадали". Потому что те думали, что имеют дело с настоящими дипломатами", - заявил журналист.

Он также опубликовал пример такого удостоверения.

Ранее сообщалось, что 9 июля 2025 года, Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводит обыски на Черновицкой таможне и в помещениях ее сотрудников.

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