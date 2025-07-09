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Новости Фото Взяточники на таможнях Продажа фейковых удостоверений
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Топ-чиновник Гостаможслужбы Майструк организовал схему торговли фейковыми удостоверениями ОБСЕ, - Плинский. ФОТО

Заместитель директора Департамента международного взаимодействия Государственной таможенной службы Владимир Майструк организовал схему торговли фейковыми удостоверениями ОБСЕ.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Шокирующие детали задержания топ-чиновника Гостаможслужбы Владимира Майструка. Операцию проводили совместно СБУ, ГБР, БЭБ и Офис Генпрокурора. Майструк, занимающий должность заместителя директора Департамента международного взаимодействия Гостаможслужбы, организовал схему торговли фейковыми удостоверениями ОБСЕ", - рассказал журналист.

удостоверение

По словам Плинского, для этого Майструк использовал общественную организацию с "медведчуковским шлейфом" - Международная дипломатическая миссия ОБСЕ.

"На самом деле, это - лишь прикрытие. К ОБСЕ эта ОО отношения не имеет, а лишь маскируется под нее. Удостоверения этой ОО продавали уклонистам и мигрантам. Те демонстрировали их на блокпостах, ТЦК или полицейским - и вопросы сразу "отпадали". Потому что те думали, что имеют дело с настоящими дипломатами", - заявил журналист.

Он также опубликовал пример такого удостоверения.

Ранее сообщалось, что 9 июля 2025 года, Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводит обыски на Черновицкой таможне и в помещениях ее сотрудников.

Читайте также: Обыски проводятся на Волынской и Одесской таможнях, - источники

Автор: 

ОБСЕ (4890) таможня (1962) уклонисты (975)


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09.07.2025 17:16 Ответить
Гра в ГО - а погранці приймали за дипломатів
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09.07.2025 17:18 Ответить
торгують.. всє..
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09.07.2025 17:18 Ответить
скільки коштувало таке посвідчення ? скільком продав ?
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09.07.2025 17:19 Ответить
Хорошо, шо по мощному утверждению перисидента, в стране нет коррупции. Страшно даже думать, если бы была...
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09.07.2025 17:36 Ответить
Всяких-різних "антикорупційних" контор вже розвелося більше, аніж самих корупціонерів, котрих вони очолили.
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09.07.2025 18:02 Ответить
А нащо вони потрібні ті посвідчення? Щоб зайвий раз чмирили того хто пред'являє?
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09.07.2025 18:28 Ответить
 
 