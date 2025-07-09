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Новини Фото Хабарники у митницях Продаж фейкових посвідчень
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Топпосадовець Держмитслужби Майструк організував схему торгівлі фейковими посвідченнями ОБСЄ, - Плінський. ФОТО

Заступник директора Департаменту міжнародної взаємодії Державної митної служби Володимир Майструк організував схему торгівлі фейковими посвідченнями ОБСЄ.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив журналіст Євген Плінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Шокуючі деталі затримання ТОП посадовця Держмитслужби Володимира Майструка. Операцію проводили спільно СБУ, ДБР, БЕБ та Офіс Генпрокурора. Майструк, який займає посаду заступника директора Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби, організував схему торгівлі фейковими посвідченнями ОБСЄ", - розповів журналіст.

посвідчення

За словами Плінського, для цього Майструк використовував громадську організацію з "медведчуківським шлейфом" - "Міжнародна дипломатична місія "ОБСЄ".

"Насправді це лише прикриття. До ОБСЄ ця ГО відношення не має, а лише маскується під неї. Посвідчення цієї ГО продавали ухилянтам і мігрантам. Ті демонстрували їх на блокпостах, ТЦК чи поліцейським - і питання одразу "відпадали". Бо ті думали, що мають справу зі справжніми дипломатами", - заявив журналіст.

Він також опублікував приклад такого посвідчення.

Раніше повідомлялося, що  9 липня 2025 року, Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводить обшуки на Чернівецькій митниці та в помешканнях її співробітників.

Читайте також: Обшуки проводяться на Волинській та Одеській митницях, - джерела

Автор: 

ОБСЄ (3517) митниця (1887) ухилянти (1047)


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09.07.2025 17:16 Відповісти
Гра в ГО - а погранці приймали за дипломатів
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09.07.2025 17:18 Відповісти
торгують.. всє..
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09.07.2025 17:18 Відповісти
скільки коштувало таке посвідчення ? скільком продав ?
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09.07.2025 17:19 Відповісти
Хорошо, шо по мощному утверждению перисидента, в стране нет коррупции. Страшно даже думать, если бы была...
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09.07.2025 17:36 Відповісти
Всяких-різних "антикорупційних" контор вже розвелося більше, аніж самих корупціонерів, котрих вони очолили.
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09.07.2025 18:02 Відповісти
А нащо вони потрібні ті посвідчення? Щоб зайвий раз чмирили того хто пред'являє?
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09.07.2025 18:28 Відповісти
 
 