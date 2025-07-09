Топпосадовець Держмитслужби Майструк організував схему торгівлі фейковими посвідченнями ОБСЄ, - Плінський. ФОТО

Заступник директора Департаменту міжнародної взаємодії Державної митної служби Володимир Майструк організував схему торгівлі фейковими посвідченнями ОБСЄ.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив журналіст Євген Плінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Шокуючі деталі затримання ТОП посадовця Держмитслужби Володимира Майструка. Операцію проводили спільно СБУ, ДБР, БЕБ та Офіс Генпрокурора. Майструк, який займає посаду заступника директора Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби, організував схему торгівлі фейковими посвідченнями ОБСЄ", - розповів журналіст.

За словами Плінського, для цього Майструк використовував громадську організацію з "медведчуківським шлейфом" - "Міжнародна дипломатична місія "ОБСЄ".

"Насправді це лише прикриття. До ОБСЄ ця ГО відношення не має, а лише маскується під неї. Посвідчення цієї ГО продавали ухилянтам і мігрантам. Ті демонстрували їх на блокпостах, ТЦК чи поліцейським - і питання одразу "відпадали". Бо ті думали, що мають справу зі справжніми дипломатами", - заявив журналіст.

Він також опублікував приклад такого посвідчення.

Раніше повідомлялося, що 9 липня 2025 року, Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводить обшуки на Чернівецькій митниці та в помешканнях її співробітників.

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