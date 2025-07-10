Предлагали $1 млн взятки полиции и 100 тыс. долларов за заказное убийство свидетелей: двух адвокатов задержали в Днепре. ФОТОрепортаж

В Днепре правоохранители сообщили о подозрении двум адвокатам, которые предлагали 1 миллион долларов работникам полиции за избежание уголовной ответственности подзащитного и 100 тысяч долларов за умышленное убийство свидетелей в уголовных производствах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

Как отмечается, заказчиком убийства оказался сын лидера влиятельной преступной организации из Днепропетровщины, которая долгое время занималась избиениями, покушениями на убийство, незаконным оборотом оружия, запугиванием бизнеса, шантажом предпринимателей и легализацией незаконно полученных средств через сеть фиктивных компаний.

Ранее, в 2024 году, оперативники полиции Днепропетровщины разоблачили отца и сына в незаконном хранении арсенала оружия.

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Во время дальнейшего документирования преступной деятельности их группировки, которая была ликвидирована в феврале 2025 года, следователями был задержан организатор - отец фигуранта. Сейчас он находится в СИЗО без права внесения залога.

Сын хотел заказать убийство свидетелей

В дальнейшем следователи и оперативники криминальной полиции установили, что с целью избежать наказания для отца его сын организовал подготовку к убийству ключевого свидетелей в уголовных производствах.





Он предложил исполнителям вознаграждение в 100 тысяч долларов и передал им 10 тысяч долларов в качестве задатка. Кроме того, вместе с тем адвокат указанного лидера преступной организации предложил 1 миллион долларов взятки работникам полиции за содействие в закрытии производств против его клиента.

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Часть этой суммы - 100 тысяч долларов - он передал посреднику для дальнейшей передачи полицейским.

Подозрения

По результатам санкционированных обысков в Киеве и на Днепропетровщине полицейские изъяли оружие, средства слежения, черновую бухгалтерию и электронные носители, имеющие доказательственное значение.

Фигурантам сообщено о подозрении за приготовление к умышленному убийству по предварительному сговору группой лиц на заказ (ч. 1 ст. 14, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и за предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

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