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Предлагали $1 млн взятки полиции и 100 тыс. долларов за заказное убийство свидетелей: двух адвокатов задержали в Днепре. ФОТОрепортаж

В Днепре правоохранители сообщили о подозрении двум адвокатам, которые предлагали 1 миллион долларов работникам полиции за избежание уголовной ответственности подзащитного и 100 тысяч долларов за умышленное убийство свидетелей в уголовных производствах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Нацполиции.

Как отмечается, заказчиком убийства оказался сын лидера влиятельной преступной организации из Днепропетровщины, которая долгое время занималась избиениями, покушениями на убийство, незаконным оборотом оружия, запугиванием бизнеса, шантажом предпринимателей и легализацией незаконно полученных средств через сеть фиктивных компаний.

Ранее, в 2024 году, оперативники полиции Днепропетровщины разоблачили отца и сына в незаконном хранении арсенала оружия.

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Нацполиция предотвратила заказное убийство свидетелей в Днепре
Нацполиция предотвратила заказное убийство свидетелей в Днепре

Во время дальнейшего документирования преступной деятельности их группировки, которая была ликвидирована в феврале 2025 года, следователями был задержан организатор - отец фигуранта. Сейчас он находится в СИЗО без права внесения залога.

Сын хотел заказать убийство свидетелей

В дальнейшем следователи и оперативники криминальной полиции установили, что с целью избежать наказания для отца его сын организовал подготовку к убийству ключевого свидетелей в уголовных производствах.

Нацполиция предотвратила заказное убийство свидетелей в Днепре
Нацполиция предотвратила заказное убийство свидетелей в Днепре

Он предложил исполнителям вознаграждение в 100 тысяч долларов и передал им 10 тысяч долларов в качестве задатка. Кроме того, вместе с тем адвокат указанного лидера преступной организации предложил 1 миллион долларов взятки работникам полиции за содействие в закрытии производств против его клиента.

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Часть этой суммы - 100 тысяч долларов - он передал посреднику для дальнейшей передачи полицейским.

Подозрения

По результатам санкционированных обысков в Киеве и на Днепропетровщине полицейские изъяли оружие, средства слежения, черновую бухгалтерию и электронные носители, имеющие доказательственное значение.

Фигурантам сообщено о подозрении за приготовление к умышленному убийству по предварительному сговору группой лиц на заказ (ч. 1 ст. 14, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и за предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

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Нацполиция предотвратила заказное убийство свидетелей в Днепре
Нацполиция предотвратила заказное убийство свидетелей в Днепре
Нацполиция предотвратила заказное убийство свидетелей в Днепре
Нацполиция предотвратила заказное убийство свидетелей в Днепре

Автор: 

адвокат (1439) взятка (6198) Днепр (4469) Нацполиция (16626) Днепропетровская область (4208) Днепровский район (126)


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Топ комментарии
+4
Хароші адвокати.
Треба їх прокурорами призначити і оформити інвалідність. + талони на молоко. Бичаче.
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10.07.2025 17:03 Ответить
+3
чергові мерзенні адвокати диявола...
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10.07.2025 16:43 Ответить
+3
Ще ні одного адвоката не мобілізували...недоторкана каста, як і прокурори-інваліди.
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10.07.2025 17:29 Ответить
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чергові мерзенні адвокати диявола...
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10.07.2025 16:43 Ответить
якогось ну дуже великого фрукта

.
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10.07.2025 17:14 Ответить
Головне, гроші треба було взяти, а потім заарештовувати. З поганої вівці хоча шерсті клок. А гроші на перемогу передати
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10.07.2025 16:47 Ответить
ага, а на шоломі - український...., він заплутався...
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10.07.2025 16:52 Ответить
Ви не все підмітили - у четвертого на жопі путлєр набитий - як сідає на толчок - то з рота гамно лізе
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10.07.2025 16:59 Ответить
Оце адвокати - у вбитого 16 ударів ножом - так це він сам 16 раз падав на ніж - це адвокати з тієї кагорти - все оправдають і порішають
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10.07.2025 16:51 Ответить
30.07.2025 року Суд не відбувся!!! Судове засідання перенесено на 15.07.2025 року на 14-30 годин. (Напад на військового кореспондента у Палаці Спорту 05.04.2025 року) (Оновленно 02.07.2025 року). https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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10.07.2025 16:59 Ответить
Хароші адвокати.
Треба їх прокурорами призначити і оформити інвалідність. + талони на молоко. Бичаче.
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10.07.2025 17:03 Ответить
И инвалидность !
Непременно назначьте инвалидность тавагищу, а также его жене и детям...

.
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10.07.2025 17:16 Ответить
Ще ні одного адвоката не мобілізували...недоторкана каста, як і прокурори-інваліди.
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10.07.2025 17:29 Ответить
Ось воно, справжнє обличчя адвокатури та нотаріату України!
Й взагалі, яка адвокатура й нотаріуси можуть бути під час війни!?
На фронт їх, при чому як чоловіків, так й жінок!
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10.07.2025 17:57 Ответить
А як такий довгий проміжок часу діяла злочинна група? де були правоохлоронці?
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10.07.2025 18:30 Ответить
 
 