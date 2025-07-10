Пропонували $1 млн хабаря поліції та 100 тис. доларів за замовне вбивство свідків: двох адвокатів затримали у Дніпрі. ФОТОрепортаж

У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру двом адвокатам, які пропонували 1 мільйон доларів працівникам поліції за уникнення кримінальної відповідальності підзахисного та 100 тисяч доларів за умисне вбивство свідків у кримінальних провадженнях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.

Як зазначається, замовником вбивства виявився син лідера впливової злочинної організації з Дніпропетровщини, яка тривалий час займалася побиттями, замахами на вбивство, незаконним обігом зброї, залякуванням бізнесу, шантажем підприємців та легалізацією незаконно отриманих коштів через мережу фіктивних компаній.

Раніше, у 2024 році, оперативники поліції Дніпропетровщини викрили батька і сина у незаконному зберіганні арсеналу зброї.

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Під час подальшого документування злочинної діяльності їхнього угруповання, яке було ліквідоване у лютому 2025 року, слідчими було затримано організатора — батька фігуранта. Наразі він перебуває у СІЗО без права внесення застави.

Син хотів замовити вбивство свідків

Надалі слідчі та оперативники кримінальної поліції встановили, що з метою уникнути покарання для батька його син організував підготовку до вбивства ключового свідків у кримінальних провадженнях.





Він запропонував виконавцям винагороду у 100 тисяч доларів та передав їм 10 тисяч доларів як завдаток. Крім того, разом з тим адвокат зазначеного лідера злочинної організації запропонував 1 мільйон доларів хабаря працівникам поліції за сприяння у закритті проваджень проти його клієнта.

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Частину цієї суми — 100 тисяч доларів — він передав посереднику для подальшої передачі поліцейським.

Підозри

За результатами санкціонованих обшуків у Києві та на Дніпропетровщині поліцейські вилучили зброю, засоби стеження, чорнову бухгалтерію та електронні носії, що мають доказове значення.

Фігурантам повідомлено про підозру за готування до умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) та за пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України). Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

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