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Новини Фото Хабарники
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Пропонували $1 млн хабаря поліції та 100 тис. доларів за замовне вбивство свідків: двох адвокатів затримали у Дніпрі. ФОТОрепортаж

У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру двом адвокатам, які пропонували 1 мільйон доларів працівникам поліції за уникнення кримінальної відповідальності підзахисного та 100 тисяч доларів за умисне вбивство свідків у кримінальних провадженнях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.

Як зазначається, замовником вбивства виявився син лідера впливової злочинної організації з Дніпропетровщини, яка тривалий час займалася побиттями, замахами на вбивство, незаконним обігом зброї, залякуванням бізнесу, шантажем підприємців та легалізацією незаконно отриманих коштів через мережу фіктивних компаній.

Раніше, у 2024 році, оперативники поліції Дніпропетровщини викрили батька і сина у незаконному зберіганні арсеналу зброї.

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Нацполіція запобігла замовному вбивству свідків у Дніпрі
Нацполіція запобігла замовному вбивству свідків у Дніпрі

Під час подальшого документування злочинної діяльності їхнього угруповання, яке було ліквідоване у лютому 2025 року, слідчими було затримано організатора — батька фігуранта. Наразі він перебуває у СІЗО без права внесення застави.

Син хотів замовити вбивство свідків

Надалі слідчі та оперативники кримінальної поліції встановили, що з метою уникнути покарання для батька його син організував підготовку до вбивства ключового свідків у кримінальних провадженнях.

Нацполіція запобігла замовному вбивству свідків у Дніпрі
Нацполіція запобігла замовному вбивству свідків у Дніпрі

Він запропонував виконавцям винагороду у 100 тисяч доларів та передав їм 10 тисяч доларів як завдаток. Крім того, разом з тим адвокат зазначеного лідера злочинної організації запропонував 1 мільйон доларів хабаря працівникам поліції за сприяння у закритті проваджень проти його клієнта.

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Частину цієї суми — 100 тисяч доларів — він передав посереднику для подальшої передачі поліцейським.

Підозри

За результатами санкціонованих обшуків у Києві та на Дніпропетровщині поліцейські вилучили зброю, засоби стеження, чорнову бухгалтерію та електронні носії, що мають доказове значення.

Фігурантам повідомлено про підозру за готування до умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) та за пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України). Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

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Нацполіція запобігла замовному вбивству свідків у Дніпрі
Нацполіція запобігла замовному вбивству свідків у Дніпрі
Нацполіція запобігла замовному вбивству свідків у Дніпрі
Нацполіція запобігла замовному вбивству свідків у Дніпрі

Автор: 

адвокат (944) хабар (4754) Дніпро (3329) Нацполіція (15347) Дніпропетровська область (3990) Дніпровський район (128)


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Топ коментарі
+3
Хароші адвокати.
Треба їх прокурорами призначити і оформити інвалідність. + талони на молоко. Бичаче.
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10.07.2025 17:03 Відповісти
+1
чергові мерзенні адвокати диявола...
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10.07.2025 16:43 Відповісти
+1
Ви не все підмітили - у четвертого на жопі путлєр набитий - як сідає на толчок - то з рота гамно лізе
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10.07.2025 16:59 Відповісти
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чергові мерзенні адвокати диявола...
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10.07.2025 16:43 Відповісти
якогось ну дуже великого фрукта

.
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10.07.2025 17:14 Відповісти
Головне, гроші треба було взяти, а потім заарештовувати. З поганої вівці хоча шерсті клок. А гроші на перемогу передати
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10.07.2025 16:47 Відповісти
ага, а на шоломі - український...., він заплутався...
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10.07.2025 16:52 Відповісти
Ви не все підмітили - у четвертого на жопі путлєр набитий - як сідає на толчок - то з рота гамно лізе
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10.07.2025 16:59 Відповісти
Оце адвокати - у вбитого 16 ударів ножом - так це він сам 16 раз падав на ніж - це адвокати з тієї кагорти - все оправдають і порішають
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10.07.2025 16:51 Відповісти
30.07.2025 року Суд не відбувся!!! Судове засідання перенесено на 15.07.2025 року на 14-30 годин. (Напад на військового кореспондента у Палаці Спорту 05.04.2025 року) (Оновленно 02.07.2025 року). https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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10.07.2025 16:59 Відповісти
Хароші адвокати.
Треба їх прокурорами призначити і оформити інвалідність. + талони на молоко. Бичаче.
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10.07.2025 17:03 Відповісти
И инвалидность !
Непременно назначьте инвалидность тавагищу, а также его жене и детям...

.
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10.07.2025 17:16 Відповісти
Ще ні одного адвоката не мобілізували...недоторкана каста, як і прокурори-інваліди.
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10.07.2025 17:29 Відповісти
Ось воно, справжнє обличчя адвокатури та нотаріату України!
Й взагалі, яка адвокатура й нотаріуси можуть бути під час війни!?
На фронт їх, при чому як чоловіків, так й жінок!
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10.07.2025 17:57 Відповісти
 
 