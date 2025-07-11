Удар РФ по Одессе: 11 пострадавших, погибло животное, возник пожар (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли удар по Одессе, в результате чего пострадали 8 человек.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии, передает Цензор.НЕТ.

"В результате дневной атаки 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, машины. Известно о 8 пострадавших, оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:00 возросло количество пострадавших, сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

"В настоящее время известно о девяти пострадавших, семеро из них госпитализированы, другим помощь была оказана на месте.

Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе - жилого дома, СТО и конюшни", - говорится в сообщении.

По данным МВД, пострадавших, по состоянию на 15:30, – 11 человек.

"Также погибло одно животное. Информация обновляется. Возник пожар, повреждено здание СТО, жилые дома и конюшня", - добавили там.

За даними МВС, постраждалих станом на 15:30 - 11 осіб.

"Також загинула одна тварина. Інформація оновлюється. Виникла пожежа, пошкоджена будівля СТО, житлові будинки та стайня", - додали там.











Напомним, 11 июля сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы, город находился под атакой БПЛА.

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