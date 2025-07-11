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Новости Фото Обстрел Одессы
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Удар РФ по Одессе: 11 пострадавших, погибло животное, возник пожар (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли удар по Одессе, в результате чего пострадали 8 человек.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии, передает Цензор.НЕТ.

"В результате дневной атаки 11 июля в Одессе повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания, конюшня, машины. Известно о 8 пострадавших, оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:00 возросло количество пострадавших, сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

"В настоящее время известно о девяти пострадавших, семеро из них госпитализированы, другим помощь была оказана на месте.

Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе - жилого дома, СТО и конюшни", - говорится в сообщении.

По данным МВД, пострадавших, по состоянию на 15:30, – 11 человек.

"Также погибло одно животное. Информация обновляется. Возник пожар, повреждено здание СТО, жилые дома и конюшня", - добавили там.

За даними МВС, постраждалих станом на 15:30 - 11 осіб.

"Також загинула одна тварина. Інформація оновлюється. Виникла пожежа, пошкоджена будівля СТО, житлові будинки та стайня", - додали там.

Наслідки удару РФ по Одесі 11 липня 2025 року
Наслідки удару РФ по Одесі 11 липня 2025 року
Наслідки удару РФ по Одесі 11 липня 2025 року
Наслідки удару РФ по Одесі 11 липня 2025 року
Наслідки удару РФ по Одесі 11 липня 2025 року

Напомним, 11 июля сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы, город находился под атакой БПЛА.

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обстрел (28470) Одесса (7976) Одесская область (3722) Одесский район (232)


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Необходимо создавать аэромобильные боевые группы, используя гражданскую, спортивную и частную малую авиацию, соответственно переоборудованную. Например https://youtu.be/WhUznxR_ffk?si=ZSYOvJKMrKOJbt4h на 2.30 мин.
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11.07.2025 13:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jWXRfSqkf9E&ab_channel=Militarnyi Цивільні літаки проти російських ударних дронів. Сценарії застосування | Мілітарний Стрім
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11.07.2025 13:54 Ответить
 
 