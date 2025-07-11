Удар РФ по Одесі: 11 постраждалих, загинула тварина, виникла пожежа (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого постраждали 8 осіб.

Про це повідомила пресслужба мерії, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки. Наразі відомо про 8 постраждалих, надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Станом на 13:00 зросла кількість постраждалих, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

"Наразі відомо про девʼятьох постраждалих, семеро з них ушпиталені, іншим допомога була надана на місці.

Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлового будинку, СТО та стайні", - йдеться в повідомленні.

За даними МВС, постраждалих станом на 15:30 - 11 осіб.

"Також загинула одна тварина. Інформація оновлюється. Виникла пожежа, пошкоджена будівля СТО, житлові будинки та стайня", - додали там.











Нагадаємо, 11 липня повідомлялось, що в Одесі пролунали вибухи, місто перебувало під атакою БпЛА.

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