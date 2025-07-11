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Новини Фото Обстріл Одеси
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Удар РФ по Одесі: 11 постраждалих, загинула тварина, виникла пожежа (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого постраждали 8 осіб.

Про це повідомила пресслужба мерії, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки. Наразі відомо про 8 постраждалих, надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Станом на 13:00 зросла кількість постраждалих, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

"Наразі відомо про девʼятьох постраждалих, семеро з них ушпиталені, іншим допомога була надана на місці.

Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлового будинку, СТО та стайні", - йдеться в повідомленні.

За даними МВС, постраждалих станом на 15:30 - 11 осіб.

"Також загинула одна тварина. Інформація оновлюється. Виникла пожежа, пошкоджена будівля СТО, житлові будинки та стайня", - додали там.

Наслідки удару РФ по Одесі 11 липня 2025 року
Наслідки удару РФ по Одесі 11 липня 2025 року
Наслідки удару РФ по Одесі 11 липня 2025 року
Наслідки удару РФ по Одесі 11 липня 2025 року
Наслідки удару РФ по Одесі 11 липня 2025 року

Нагадаємо, 11 липня повідомлялось, що в Одесі пролунали вибухи, місто перебувало під атакою БпЛА.

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обстріл (29794) Одеса (5561) Одеська область (3379) Одеський район (241)


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Необходимо создавать аэромобильные боевые группы, используя гражданскую, спортивную и частную малую авиацию, соответственно переоборудованную. Например https://youtu.be/WhUznxR_ffk?si=ZSYOvJKMrKOJbt4h на 2.30 мин.
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11.07.2025 13:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jWXRfSqkf9E&ab_channel=Militarnyi Цивільні літаки проти російських ударних дронів. Сценарії застосування | Мілітарний Стрім
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11.07.2025 13:54 Відповісти
 
 