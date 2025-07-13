Россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы дронами, артиллерией и КАБ: ранена женщина, повреждены дома, произошли пожары. ФОТОрепортаж

В течение дня воскресенья, 12 июля, российские оккупанты атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Враг применял fpv-дроны, тяжелую артиллерию, сбрасывал боеприпасы с БпЛА и ударил КАБом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеских атак на Никопольщине пострадала 73-летняя женщина. Она будет лечиться дома.

Из-за обстрелов в районе произошло несколько возгораний. Горели гараж, грузовик и сухостой. Огнем охватило две хозяйственные постройки, есть и поврежденные. Повреждены семь частных домов, солнечные панели, газопроводы и линия электропередач.

По уточненной информации, после вчерашних атак противника за помощью к медикам обратились еще двое местных жителей. Это 15-летний парень и 59-летний мужчина.

Кроме этого, вечером оккупанты ударили КАБом по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Предварительно, произошло возгорание. Утром там погибла женщина.

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