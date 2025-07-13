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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне атаковали Никопольский и Синельниковский районы дронами, артиллерией и КАБ: ранена женщина, повреждены дома, произошли пожары. ФОТОрепортаж

В течение дня воскресенья, 12 июля, российские оккупанты атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Враг применял fpv-дроны, тяжелую артиллерию, сбрасывал боеприпасы с БпЛА и ударил КАБом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеских атак на Никопольщине пострадала 73-летняя женщина. Она будет лечиться дома.

обстрелы Никопольщины

Из-за обстрелов в районе произошло несколько возгораний. Горели гараж, грузовик и сухостой. Огнем охватило две хозяйственные постройки, есть и поврежденные. Повреждены семь частных домов, солнечные панели, газопроводы и линия электропередач.

обстрелы Никопольщины

По уточненной информации, после вчерашних атак противника за помощью к медикам обратились еще двое местных жителей. Это 15-летний парень и 59-летний мужчина.

обстрелы Никопольщины

обстрелы Никопольщины

обстрелы Никопольщины

обстрелы Никопольщины

обстрелы Никопольщины

обстрелы Никопольщины

обстрелы Никопольщины

Кроме этого, вечером оккупанты ударили КАБом по Великомихайловской громаде Синельниковского района. Предварительно, произошло возгорание. Утром там погибла женщина.

Смотрите также: Войска РФ обстреляли два района Днепропетровщины: пострадал мужчина, есть разрушения на территории предприятия и лицея. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (28508) Никополь (1106) Днепропетровская область (4217) Никопольский район (322) Синельниковский район (125)


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