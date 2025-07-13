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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни атакували Нікопольщину та Синельниківщину дронами, артилерією та КАБ: поранено жінку, пошкоджені будинки, сталися пожежі. ФОТОрепортаж

Упродовж дня неділі, 13 липня, російські окупанти атакували Нікопольщину та Синельниківщину Дніпропетровської області. Ворог застосовував fpv-дрони, важку артилерію, скидав боєприпаси з БпЛА та вдарив КАБом.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожих атак на Нікопольщині постраждала 73-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома.

обстріли Нікопольщини

Через обстріли в районі сталося декілька займань. Горіли гараж, вантажівка та сухостій. Вогнем охопило дві господарські споруди, є й пошкоджені. Понівечено сім приватних осель, сонячні панелі, газогони та лінія електропередач.

обстріли Нікопольщини

За уточненою інформацію, після вчорашніх атак противника по допомогу до медиків звернулися ще двоє тамтешніх мешканців. Це 15-річний хлопець та 59-річний чоловік.

обстріли Нікопольщини

обстріли Нікопольщини

обстріли Нікопольщини

обстріли Нікопольщини

обстріли Нікопольщини

обстріли Нікопольщини

обстріли Нікопольщини

Окрім цього, надвечір окупанти вдарили КАБом по Великомихайлівській громаді Синельниківщини. Попередньо, сталося займання. Вранці там загинула жінка.

Дивіться також: Війська РФ обстріляли два райони Дніпропетровщини: постраждав чоловік, є руйнування на території підприємства та ліцею. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29833) Нікополь (1273) Дніпропетровська область (3999) Нікопольський район (325) Синельниківський район (127)


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