Росіяни атакували Нікопольщину та Синельниківщину дронами, артилерією та КАБ: поранено жінку, пошкоджені будинки, сталися пожежі. ФОТОрепортаж

Упродовж дня неділі, 13 липня, російські окупанти атакували Нікопольщину та Синельниківщину Дніпропетровської області. Ворог застосовував fpv-дрони, важку артилерію, скидав боєприпаси з БпЛА та вдарив КАБом.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожих атак на Нікопольщині постраждала 73-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома.

Через обстріли в районі сталося декілька займань. Горіли гараж, вантажівка та сухостій. Вогнем охопило дві господарські споруди, є й пошкоджені. Понівечено сім приватних осель, сонячні панелі, газогони та лінія електропередач.

За уточненою інформацію, після вчорашніх атак противника по допомогу до медиків звернулися ще двоє тамтешніх мешканців. Це 15-річний хлопець та 59-річний чоловік.

Окрім цього, надвечір окупанти вдарили КАБом по Великомихайлівській громаді Синельниківщини. Попередньо, сталося займання. Вранці там загинула жінка.

Дивіться також: Війська РФ обстріляли два райони Дніпропетровщини: постраждав чоловік, є руйнування на території підприємства та ліцею. ФОТОрепортаж