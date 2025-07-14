Россияне атаковали три района Днепропетровской области: травмирована женщина, повреждены дома, административное здание и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 14 июля российские войска обстреливали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, агрессор атаковал Никопольщину FPV-дронами и артиллерией. Попал по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской громадам.



В результате вражеской атаки травмирована 63-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.



Кроме того, из-за обстрелов произошли пожары. Повреждены админздание, инфраструктура, 2 частных дома, 3 хозяйственные постройки, одна - уничтожена. Задело газопровод.

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Также от российских ударов страдала и Синельниковщина. По Раевской громаде враг ударил КАБом, в результате чего загорелась трава.



По уточненной информации, ночью на район агрессор направил беспилотник и КАБ. Попал по Маломихайловской и Великомихайловской громадам. Поюиты здание, которое не эксплуатировалось, автобусная остановка и машины.

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В Криворожском районе россияне ударили FPV-дроном по Зеленодольской громаде. Прошло без погибших и пострадавших.









