Россияне атаковали три района Днепропетровской области: травмирована женщина, повреждены дома, административное здание и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 14 июля российские войска обстреливали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, агрессор атаковал Никопольщину FPV-дронами и артиллерией. Попал по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской громадам.
В результате вражеской атаки травмирована 63-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.
Кроме того, из-за обстрелов произошли пожары. Повреждены админздание, инфраструктура, 2 частных дома, 3 хозяйственные постройки, одна - уничтожена. Задело газопровод.
Также от российских ударов страдала и Синельниковщина. По Раевской громаде враг ударил КАБом, в результате чего загорелась трава.
По уточненной информации, ночью на район агрессор направил беспилотник и КАБ. Попал по Маломихайловской и Великомихайловской громадам. Поюиты здание, которое не эксплуатировалось, автобусная остановка и машины.
В Криворожском районе россияне ударили FPV-дроном по Зеленодольской громаде. Прошло без погибших и пострадавших.
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