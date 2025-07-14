Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: травмовано жінку, пошкоджено будинки, адмінбудівлю та газогін. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 14 липня російські війська обстрілювали Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є по страждала та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, агресор атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.



Унаслідок ворожої атаки травмовано 63-річну жінку, вона лікуватиметься амбулаторно.



Крім того, через обстріли сталися пожежі. Пошкоджені адмінбудівля, інфраструктура, 2 приватні будинки, 3 господарські споруди, одна – знищена. Зачепило газогін.

Також дивіться: Наслідки атаки РФ на Самар: постраждав чоловік, понівечено школу та багатоповерхівки. ФОТОрепортаж (оновлено)





Також від російських ударів потерпала і Синельниківщина. По Раївській громаді ворог вдарив КАБом, унаслідок чого зайнялася трава.



За уточненою інформацією, вночі на район агресор спрямував безпілотник та КАБ. Влучив по Маломихайлівській та Великомихайлівській громадах. Понівечені будівля, що не експлуатувалася, автобусна зупинка та автівки.

Читайте: Вночі ворог атакував Дніпропетровщину дронами: постраждали чоловік та дві 13-річні дівчинки

У Криворізькому районі росіяни вдарили FPV-дроном по Зеленодольській громаді. Минулося без загиблих і постраждалих.









